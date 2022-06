Bale se despide del Madrid en inglés… ¡y en español!: «Mi sueño se hizo realidad»

Ya es oficial. Gareth Bale pone punto y final a su etapa en el Real Madrid. El galés, que terminaba contrato el 30 de junio, ha anunciado en sus redes sociales que no continuará en el club blanco mediante una emotiva carta de despedida. Tras nueve años en el conjunto madridista, Bale se marcha del club tras unas temporadas llenas de luces y sombras.

Sin embargo, también ha dejado grandes recuerdos con goles importantes en las finales como las de Lisboa, Kiev, el Mundial de Clubes o en la de Copa contra el Barça en 2014. Para sorpresa de muchos, el galés se despidió tanto en inglés como en español pese a que en sus nueve años como madridista casi nunca se expresaba en español.

«Llegué aquí hace 9 años como un joven que quería hacer realidad mi sueño de jugar en el Real Madrid. Vestir la gloriosa equipación blanca, llevar el escudo en el pecho, jugar en el Santiago Bernabéu, ganar títulos y ser parte de lo que es tan famoso y alcanzable por tan solo unos pocos, ganar la Champions League», asegura Bale en su carta de despedida.

It has been an honour. Thank you! #HALAMADRID @RealMadrid pic.twitter.com/T7FL2LNRrD

— Gareth Bale (@GarethBale11) June 1, 2022