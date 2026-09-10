Aurélien Tchouaméni disputó ante el Inter de Milán sus primeros minutos en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. El centrocampista francés sustituyó a Trent Alexander-Arnold en el minuto 79 del choque, cuando el cuadro italiano apretaba en busca del empate tras recortar distancias instantes antes. Ya recuperado de las molestias en la ingle que arrastra desde el Mundial, Tchouaméni tendrá que luchar para encontrar su sitio en el once de José Mourinho.

Las vacantes escasean en la alineación del Real Madrid, aunque al técnico portugués se le presentan varios frentes en el centro del campo y la zona de tres cuartos. Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Jude Bellingham son fijos en la delantera. No hay dudas con los ‘tres jinetes’ merengues.

Por detrás, Fede Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz se han disputado los tres puestos libres en el once en los cinco partidos oficiales que ha disputado el Real Madrid hasta la fecha. Ahora, Mou tendrá que encajar otra pieza en su puzle: Aurélien Tchouaméni.

El internacional galo fue uno de los pocos valores seguros del conjunto blanco en la pasada campaña. Su rendimiento fue constante y similar bajo los esquemas de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Sin embargo, Tchouaméni ha iniciado el nuevo proyecto del Real Madrid en desventaja con sus compañeros en la medular.

En una alineación en la que Fede Valverde apunta a ser fijo como pivote, Mourinho ha optado por Bernardo Silva o Arda Güler como acompañantes para complementar las virtudes del uruguayo con la labor con pelota de ambos futbolistas.

La pareja formada por Valverde y Tchouaméni en la medular ha demostrado que sufre para desarticular los bloques bajos que plantean los rivales, especialmente en Liga, y que necesita de un socio que les ayude en la salida de balón. La llegada de Bernardo Silva este verano apunta en esta dirección, así como una reconversión de Arda Güler como centrocampista que Mourinho no ve clara por el momento. Si Mourinho opta por colocar a un extremo derecho, como Diomande o Brahim, el debate volvería a centrarse en la capacidad del dúo Valverde-Tchouaméni en la medular.

Tchouaméni busca asentarse antes del parón

El galo cuenta con argumentos para convencer al técnico de Setúbal de su presencia en la alineación. Su capacidad en el juego aéreo es uno de ellos, tanto en los duelos en fase defensiva como en el balón parado ofensivo. El Real Madrid añadiría a Tchouaméni a un cóctel que ya aúna lanzadores élite (Trent y Güler) con rematadores como Huijsen, Konaté o Rüdiger. La presencia del pivote francés como ancla también ayudaría a ‘soltar’ a Valverde y acercar al charrúa a la frontal, donde puede exhibir su mejor arma: el disparo.

El calendario próximo del Real Madrid cuenta con una importante cita en el horizonte. El domingo 20 de septiembre, el conjunto blanco visita el Metropolitano en el derbi ante el Atlético de Madrid. El duelo ante los rojiblancos será la prueba más exigente de los merengues antes del parón de selecciones.

Antes, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano (este sábado) y se mide en el Martínez Valero al Elche (martes 15). Dos partidos en los que Aurélien Tchouaméni tratará de mostrar su mejor versión para opositar como titular en el derbi y marcharse asentado en el once al primer parón del curso.