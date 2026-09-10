Raúl Asencio vuelve a entrenar con el grupo tras su larga lesión de pretemporada

Mourinho ya puede contar con Raúl Asencio. El central del Real Madrid llevaba apartado de los entrenamientos grupales desde hace varias semanas, casi desde el inicio de la pretemporada, por una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. Ahora, ya con la temporada empezada y tras cinco partidos disputados por el Real Madrid, Asencio vuelve al grupo.

Otra cosa es que José Mourinho cuente con Asencio en sus onces iniciales o durante los encuentros. Pero ya le tiene listo. El defensor canario se ha incorporado este jueves al grupo y comienza su puesta a punto para estar al 100%. No ha jugado ningún encuentro y apenas ha podido entrenar con el grupo en esta pretemporada.

Raúl Asencio se lesionó el recto femoral de la pierna derecha en un entrenamiento con el Real Madrid a finales del mes de julio. El defensor disputó 45 minutos en el partidillo, test de pretemporada, que el equipo blanco jugó ante el Leganés el 28 de julio y desde entonces no ha tenido oportunidad ni de entrenar con el grupo por esta lesión.

El regreso de Asencio llega pocos días después de ser absuelto en el juicio por la difusión de un vídeo sexual. Las dos víctimas aceptaron el perdón del jugador canario, que en un comunicado aceptó el reto de convencer a Mourinho. «Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no sólo en el campo, sino fuera de él», dijo.

Respecto al entrenamiento de este jueves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, los futbolistas que fueron titulares en el partido ante el Inter de Milán hicieron trabajo específico de recuperación. El resto comenzó el entrenamiento con una fase táctica y después llevaron a cabo ejercicios de posesión y presión con finalización a portería.

Los lesionados que están apartados del grupo por esos problemas físicos siguen siendo Mendy, Militao y Rodrygo, una lista de la que ahora sale Raúl Asencio.