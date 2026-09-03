Asencio es absuelto en el juicio por la difusión de un vídeo sexual

Raúl Asencio ha sido absuelto de un delito contra la intimidad por la difusión de un vídeo con contenido sexual. Tras declarar en el juicio este jueves, las dos víctimas han vuelto a aceptar el perdón del jugador del Real Madrid, así como de los otros tres implicados, sus ex compañeros Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

Las dos jóvenes que aparecían en los vídeos de contenido sexual que han sentado en el banquillo al defensa madridista y a sus tres ex compañeros confirmaron a la juez que han perdonado a los cuatro implicados.

El perdón que las víctimas del caso formalizaron ante la juez de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria al inicio del juicio habilita a la Fiscalía para retirar la acusación que formula para los cuatro por delitos de revelación de secretos (difundir unas imágenes de contenido íntimo sin permiso).

Sin embargo, no anula los cargos de pornografía infantil que se presentan también contra Ruiz, Rodríguez y García (no contra Asencio) por haber grabado un vídeo sexual con una menor (una de las chicas tenía 16 años al suceder los hechos, en 2023), un tipo de delito en el que el perdón de la víctima no extingue la responsabilidad.