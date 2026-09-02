Asencio hace ‘reset’: de estar en venta y su positivo en un control de alcoholemia a su gran promesa

Raúl Asencio ha decidido hacer borrón y cuenta nueva. El central del Real Madrid ha vivido un verano especialmente complicado, tanto en el plano deportivo como fuera de los terrenos de juego. El club le colocó en el mercado, una lesión frenó su pretemporada y, además, el canario fue sorprendido en un control de alcoholemia en Gran Canaria que ha terminado con una condena por un delito contra la seguridad vial. Una sucesión de acontecimientos que han llevado al defensa a hacer un ‘reset’ y a realizarse una promesa: centrarse al 100% en el fútbol y recuperar la mejor versión de Asencio.

El episodio más delicado fuera del campo tuvo lugar durante la madrugada del pasado 16 de agosto en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Asencio fue detenido en un control preventivo cuando conducía su vehículo y arrojó una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, muy por encima de los 0,60 a partir de los cuales la conducta constituye delito. El futbolista reconoció los hechos en un juicio rápido y ha sido condenado a pagar una multa de 14.400 euros, además de sufrir la retirada del permiso de conducir durante ocho meses. No hubo accidente ni conducción temeraria.

Un episodio del que Asencio es plenamente consciente y que forma parte de esa reflexión personal que ha realizado durante las últimas semanas. El futbolista sabe que cometió un error y quiere que lo sucedido marque un antes y un después. En el Real Madrid, además, este tipo de situaciones no pasan inadvertidas. El club exige a sus jugadores un comportamiento acorde a la responsabilidad que supone vestir la camiseta blanca, también fuera de los terrenos de juego. Asencio quiere pasar página, aprender de lo sucedido y que a partir de ahora sean únicamente sus actuaciones sobre el césped las que hablen por él.

Un verano en el mercado

Porque tampoco han sido meses sencillos deportivamente. El Real Madrid puso a Asencio en el mercado y estuvo dispuesto a escuchar propuestas por el central. Su situación había cambiado y la llegada de Ibrahima Konaté aumentaba todavía más una competencia importante en el centro de la defensa. Desde el club entendían que una salida podía ser una buena solución, mientras que el futbolista siempre tuvo como prioridad continuar en el Santiago Bernabéu.

En mitad de ese escenario apareció además una lesión que condicionó su verano. Asencio no pudo realizar la pretemporada con normalidad ni competir en igualdad de condiciones por convencer a José Mourinho. Mientras el nuevo entrenador construía su equipo y repartía roles, el canario tuvo que centrarse en recuperarse. Finalmente, el mercado avanzó, no se produjo ninguna operación y Asencio se quedó en el Real Madrid.

Ahora comienza otra historia. El defensa sabe que parte desde atrás en la carrera por los minutos. Konaté ha llegado para tener protagonismo, Antonio Rüdiger mantiene un peso importante dentro de la plantilla y Éder Militao regresará cuando complete su recuperación. La competencia será enorme y Mourinho no regalará absolutamente nada.

Asencio se hace una promesa

Por eso, Asencio ha reseteado. El central se ha hecho una promesa a sí mismo: centrarse exclusivamente en dar lo mejor de sí mismo, potenciar aquello que le convirtió en un futbolista importante y enterrar los defectos que le han penalizado. Quiere recuperar su agresividad defensiva, su velocidad, su contundencia y esa personalidad que le permitió hacerse un hueco en el primer equipo.

En el club conocen este cambio de mentalidad y esperan que lo sucedido durante este verano sirva como punto de inflexión. Asencio ha pasado en apenas unas semanas por una lesión, por verse colocado en el mercado y por un grave error fuera del terreno de juego que ha terminado con una condena. Ahora tiene delante la oportunidad de demostrar cómo responde ante todo ello.

El mercado está cerrado y Asencio sigue siendo jugador del Real Madrid. Su contador vuelve a cero. El defensa quiere dejar atrás uno de los veranos más difíciles de su carrera y demostrarle a Mourinho que todavía tiene sitio en este equipo. Para conseguirlo se ha hecho una promesa: potenciar lo mejor de Asencio, enterrar sus defectos y volver a ser el futbolista que convenció al club.