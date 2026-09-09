Mbappé no oculta su gran deseo: «Es muy importante para mí ganar la Champions con el Madrid»

Kylian Mbappé quiere la Champions. Es su gran anhelo y lo recalcó después de la victoria ante el Inter. El francés volvió a marcar en el Santiago Bernabéu y habló sobre las expectativas que tiene este año sobre la posibilidad de levantar La Orejona por primera vez en su carrera. Un título que se le ha resistido, pero del que tiene claro que no tiene intención alguna de tirar la toalla, especialmente esta temporada.

Abrió el marcador contra los italianos cuando el equipo sufría. Comandó una presión que provocó el error rival y la finalizó con un disparo raso imposible para el portero. Pudo marcar más y el Real Madrid acabó sufriendo, pero los tres puntos se quedaron en Chamartín. Un gran comienzo que puso la guinda después de que recibiera la Bota de Oro como máximo goleador del pasado curso. Pero para él, la Champions sigue siendo su gran objetivo: «Es para mí muy importante ganarla con el Madrid. Es lo que quiero más que nada», apuntó.

Y es sin duda su asignatura pendiente. A sus 28 años aún no ha logrado ganarla y arengó al equipo sobre la importancia de hacer un buen trabajo colectivo: «Queremos hacer cosas especiales. Queremos ser un equipo que pueda competir con los mejores del mundo. El año pasado fue difícil para nosotros la competición. Pero en el Real Madrid siempre hay que estar en la cima. Confío en que este año compitamos como equipo para llegar a donde queremos», añadió Mbappé.

Sobre el sueño de ganar Balón de Oro y la Champions, Kylian fue más contundente de lo que desea: «Esa es la meta. Pero la Champions es más importante porque juego en el club de mis sueños. Para mí es realmente importante ganarlo aquí en Madrid. Por supuesto, creo que el Balón de Oro este año es una gran oportunidad. Ha sido un buen año para mí, pero veremos qué pasa», explicó en CBS Sports Golazo.

Mbappé ensalza a Mourinho

También repasó el cambio que ha visto en el Real Madrid con la llegada de José Mourinho. El francés aportó su visión de cómo es trabajar con él: «Te hace sentir vivo, sentirte activo en el trabajo. Te mete mucha presión y aporta tanto cosas buenas como malas en el campo. Habla mucho con los jugadores. Sabemos hasta dónde quiere llegar y lo que quiere de nosotros. Cuando un entrenador te da esa confianza y te genera esa frustración, no quieres decepcionarle. Te hace dar lo mejor de ti», confesó.

Mbappé suma cinco goles en cinco partidos esta temporada. Ejerce de líder absoluto en la delantera y está en un gran estado físico. Este sábado jugará de nuevo en el Bernabéu para medirse ante el Rayo. Partido que, tras pinchar ante el Betis, no pueden permitirse dejarse puntos para que el Barcelona no se escape en la Liga.