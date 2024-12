Mosqueo en el Madrid por la autogestión de los penaltis

Eduardo Inda acudió a El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su sección de exclusivas y en el espacio que se emite en Mega desveló una última hora sobre el Real Madrid. El director de OKDIARIO desveló que en el cuadro blanco no les está gustando cómo se gestionan en la actualidad el asunto de los lanzamientos de penaltis.

«Hay mosqueo por el tema de los penaltis porque hay autogestión. Eso en momentos está bien, pero cuando la autogestión la llevas a cabo en el lanzamiento de penaltis corres el riesgo de que pase lo que pasa cuando no sabes quién va a tirar y el míster no da órdenes precisas», comenzó explicando Eduardo Inda ante la atenta atención de todos los tertulianos. «Eso no gusta en instancias de la entidad. Contra el Getafe iba a tirar Rodrygo, el público pidió a Mbappé, miraron a Ancelotti, no saben qué hacer… es un auténtico caos y esto es culpa del entrenador. Todos los entrenadores deciden los lanzadores de penaltis, faltas, saques de banda…», añadió el director de OKDIARIO desde su asiento personalizado.

Las últimas semanas no están siendo nada fáciles para el Real Madrid. Desde que arrancó la temporada los hombres de Carlo Ancelotti han pinchado en varias ocasiones, con empates ante el Mallorca, Las Palmas y Atlético, pero a estos resultados habría que añadirle duras derrotas ante rivales como el Lille, Milan y Liverpool en la Champions League, pero también frente al Barcelona, por un duro 0-4, y contra el Athletic Club, que es la más reciente.

En total estaríamos hablando de ocho encuentros en los que el Real Madrid no ha conseguido ganar, pero se le sumaría que las sensaciones ofrecidas por el equipo no son del todo positivas. En estos casos, como viene siendo habitual, el señalado suele ser el entrenador y Carlo Ancelotti no se escapa de estar en el punto de mira, ya que empiezan a pensar en la cúpula que no consigue sacar rendimiento a una plantilla en la que hay tantas estrellas.

Es cierto que las críticas a futbolistas como Kylian Mbappé, Tchouaméni y compañía están ahí, ya que consideran que los jugadores no están dando su mejor versión sobre el terreno de juego. Ancelotti también es uno de los señalados y hay algún que otro motivo por el que en la cúpula también observan de cerca al técnico italiano.

Los penaltis

Y es que otro de los temas que rodea con mucha polémica a la actualidad del Real Madrid es el del lanzador de los penaltis. A principio de temporada Carlo Ancelotti ya explicó que si sobre el verde estaban Kylian Mbappé y Vinicius, el tirador lo decidirían entre ellos. Ambos fueron alternando lanzamientos sin muchos problemas, pero desde que se lesionó el brasileño el francés los ha compartido con Jude Bellingham.

Kylian Mbappé lo lanzó frente al Liverpool y lo falló. Unos días después el Real Madrid tuvo otra pena máxima y esta vez lo ejecutó un Jude Bellingham que lo mandó al fondo de la red. En la derrota contra el Athletic el de Bondy volvió a tener uno y, otra vez, se lo detuvo el guardameta. Es por ello que en el Real Madrid también tienen la mosca detrás de la oreja por este estilo de alternancia de Carlo Ancelotti en lugar de decidir un lanzador principal como en cualquier equipo o, como en el pasado, cuando Cristiano Ronaldo era el lanzador indiscutible a pesar de que en la plantilla estaban Sergio Ramos o Karim Benzema.