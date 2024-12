En jaque el Valencia-Real Madrid por incumplimiento en las vacaciones de los jugadores

La disputa del Valencia-Real Madrid es una incógnita porque AFE debe dar el visto bueno a la resolución del Juez Único de Competiciones, que ha establecido la fecha y la hora de este partido de la jornada 12 de Liga aplazado por la DANA. Según lo fijado este jueves, el choque tendrá lugar el jueves 2 de enero a las 20:00 horas en Mestalla, pero el sindicato de futbolista lo ha puesto en jaque.

La AFE no lo ha probado por el momento al ser un día en el que por convenio no se puede jugar. El sindicato presidido por David Aganzo está en contacto con las dos plantillas desde hace semanas para definir su posición sobre este encuentro, aunque la del equipo visitante es clara: lo jugará ese día y a esa hora porque no hay más fechas disponibles.

Inicialmente, la fecha de este partido era el 2 de noviembre, pero justo esa semana se produjeron las inundaciones que asolaron a la Comunidad Valenciana, una catástrofe humana que obligó a parar todo el deporte en territorio valenciano. Este jueves se hacía oficial el nuevo día en el que finalmente se celebrará ese esperado choque en Mestalla, aunque no corresponde con los días habilitados para disputarse la Liga en el calendario de esta temporada.

«Una vez analizadas detenidamente las respectivas propuestas, parece adecuado resolver que el partido se celebre el día 2 de enero, en razón, en primer lugar, porque el día 5 de enero de 2025 está programada la jornada de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, en la que ambos clubes participan, puesto que el Valencia ha superado la eliminatoria de la tercera ronda de dicha competición y el Real Madrid comenzará su participación en dicha Copa del Rey, precisamente en esta fase de dieciseisavos de final, que se disputará entre los días 5 y 7 de enero de 2025», indicó el juez José Alberto Peláez.

Lío con el Valencia-Real Madrid

Lo que se desconocía era que el partido previsto para el 2 de enero incumplía el convenio colectivo recogido en el BOE, que señala que en esa fecha se prohíbe la disputa de un partido oficial en España. Aganzo ya anunció recientemente una reunión con los capitanes de ambos equipos (Luka Modric y José Luis Gayá) para dar solución a este asunto.

Por el lado blanco, la AFE lo tendrá bastante sencillo y si finalmente ambas plantillas acceden y consideran que el 2 de enero es una fecha hábil para la disputa de este partido aplazado, se desbloqueará este convenio colectivo para dar viabilidad al calendario. El Real Madrid no tendrá ningún problema en este aspecto y lo jugaría cuando se ha establecido con total normalidad, entendiendo que no hay más días disponibles.