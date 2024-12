La premonición de Cristiano Ronaldo con Mbappé: «Veremos si puede soportar la presión…»

Kylian Mbappé atraviesa un momento muy delicado con el Real Madrid. En su primera temporada, el francés está muy lejos de convencer. Además, esta última semana, el ariete falló dos penaltis. ¿Cuál es el problema? No se sabe exactamente. No obstante, hace dos meses, Cristiano Ronaldo avisó al parisino de lo que significaba jugar con la elástica merengue. «Veremos si su mente está bien y si puede soportar la presión. El Real Madrid no es el PSG, te lo digo yo. Ahora va al Madrid y dirás: ¿estarán mejor con él? No lo sabemos, hay que verlo», comentó el astro portugués.

Cristiano supo gestionar la presión. Llegó al Real Madrid siendo un traspaso récord. Rindió directamente. En sus primeros 15 partidos de blanco, CR9 (todavía no tenía la 7 en aquel momento) marcó 13 goles. Registró los mismos números que Di Stéfano y Pruden. En estas 13 muescas, se incluyen cuatro dobletes, tres en la Champions League. Al final de su primer curso en Chamartín, el de Madeira apuntó estadísticas históricas. En 35 encuentros, 33 dianas y 10 asistencias.

Los números del Bicho no fueron igualados o superados hasta el año pasado. La primera temporada de Jude Bellingham fue excepcional. Incorporado al Real Madrid el 15 de junio de 2023, el club madrileño invirtió 103 millones de euros fijos al Borussia Dortmund, con variables que podrían alcanzar los 34 millones adicionales, sumando un total de 137 ‘kilos’. El mediocampista británico demostró su valía inmediatamente. En ausencia de un delantero centro definido, el número 5 adoptó el rol de falso 9. Una estrategia que resultó brillante para Carlo Ancelotti. En sus primeros 15 encuentros vistiendo la camiseta blanca, Jude apuntó 14 zarpazos.

Mbappé volverá a ser Mbappé

Todo es cuestión de tiempo antes de que Mbappé recupere su mejor nivel. El año pasado, en el Paris Saint-Germain, el francés estuvo limitado por Luis Enrique. Su no renovación hizo que Kylian pase en un segundo plano. Sin embargo, a pesar de haber dicho que fue su «peor curso», el parisino marcó en 44 ocasiones. El mejor registro goleador de su carrera.

Por ahora, falta algo. Todavía se está adaptando. En comparación a Cristiano Ronaldo, Mbappé acaba de dejar su casa ahora mismo. Se fue al Mónaco de pequeño, pero seguía no lejos de su casa. Cristiano dejó su isla natal para irse al Sporting con 14 años. En 2003, Inglaterra. En el Manchester United, le costó, pero al paso de los cursos, se convirtió en el mejor jugador del mundo.

Además, Kylian puede inspirarse de su ídolo. Muchos olvidan que Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid siendo un extremo izquierdo. Sin embargo, tuvo que adaptarse también a una posición de delantero centro. Pero el portugués no puso ni una pega. «Jugaré donde el equipo me necesite», decía. Mbappé sigue sus pasos. Tras el partido en Butarque, el parisino recalcó las palabras de la leyenda madridista. «Estoy listo para ayudar al equipo y darlo todo», contaba. Ahora solamente concretizar.

Todo es cuestión de tiempo. Cierto es que en el Real Madrid, el tiempo no existe. Los mejores jugadores juegan en la casa blanca, y si Kylian Mbappé está ahí, es por algo. Las circunstancias hacen que, por ahora, las piezas no encajan en el engranaje. Falta pulirlas. Pero cuando estarán af

iladas, el francés volverá a ser uno de los jugadores más temidos del mundo.