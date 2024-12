Ancelotti: «Mbappé está triste, pero hay que reaccionar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Athletic en San Mamés. Los blancos cayeron por 2-1 en un duelo donde volvieron a estar francamente mal, Bellingham hizo un gol y Mbappé volvió a errar un penalti. Valverde falló en el segundo gol de los blancos. El entrenador dejó claro que «siguen en la lucha».

El italiano comenzó analizando el momento de Mbappé: «Ha sido un partido igualado y competido. Al empatar se podía tener el control, pero no penalizaron pequeños detalles. Para mí el encuentro era un empate. No tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti. Está triste y decepcionado, pero hay que seguir».

«Es mucho más del 1%. No está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo para adaptarse. Ha marcado 10 goles. Han hablado los dos y ha tenido claro que tenía que tirar Kylian». «Los que tiran los penaltis son Mbappé, Bellingham y Vinicius», añadió. Sobre la reacción, explicó lo siguiente: «No vino la reacción tarde porque el partido se empató en el minuto 78».

A continuación, habló de Valverde, que falló en el segundo gol: «Como Mbappé, está triste y decepcionado, pero es un grandísimo jugador. Los errores en el fútbol suceden, como todos. Hay que mirar al próximo partido». «No he visto la jugada. Parecía que miraban al fuera de juego y después al penalti. Le han llamado para ver la situación y ha decidido no pitar penalti», comentó sobre la jugada en la que Sánchez Martínez no pitó pena máxima tras acudir al VAR.

«Es más extraño llevar cinco derrotas en tan poco tiempo y haber perdido sólo dos encuentros el curso pasado. Tenemos que mejorar. No somos sólidos como el año pasado. Hay que seguir trabajando. Las dos últimas derrotas llegaron en campos muy complicados. Poco a poco vamos a ir mejorando», finalizó.