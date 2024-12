Cuando falla hasta Valverde…

Hay un hombre en el Real Madrid que no falla nunca. Bueno, no falla casi nunca. Este es Federico Valverde, un jugador siempre al servicio del equipo. Pero en San Mamés, este grandísimo jugador, tuvo un error de esos que condenan a tu equipo y cuestan puntos.

Valverde perdió un balón en tres cuartos de campo ante la presión de Guruzeta y el jugador del Athletic, que encaró libre de marca la portería de Courtois, no falló ante el belga para mandar al traste cualquier intento madridista de llevarse algo de San Mamés.

Poco se puede decir de Valverde. Qué se le va a echar en cara. Un hombre que está para todo, un jugador de equipo y capital para este Real Madrid. Pero sí, en San Mamés falló hasta el charrúa, el que siempre suma un día resto.

Falla el penalti no fue lo peor

¿Se levantará Mbappé de esta? Pues nadie lo sabe, pero lo que sí es seguro es que un nuevo fallo desde los once metros en un momento clave para el Real Madrid es un golpe demasiado duro tanto para los blancos como para el galo. Como en Anfield, volvió a errar una pena máxima que hubiese dado el empate a los de Ancelotti. Y lo más grave es que lo peor que hizo el francés no fue fallar el lanzamiento en los 90 minutos que estuvo sobre el césped, aunque también se debe reconocer que con un zarpazo propicio el gol de Bellingham.

Mbappé, que llegaba ilusionado a San Mamés, tuvo otra noche para olvidar. Otra vez. Como casi siempre, vamos, desde que llegó al Real Madrid. El francés falló un penalti capital para los blancos, cierto, pero lo más grave para los intereses suyos personales y colectivos es que volvió a ser un jugador totalmente previsible al que los zagueros rivales le ganaban una y otra vez.

Un Madrid pequeño

El Real Madrid firmó en San Mamés otra actuación de esas que hacen que el madridista se vaya a la cama con mal cuerpo, que en Valdebebas suban las pulsaciones, que Ancelotti se siga cuestionando y que los jugadores deban hacer autorreflexión. Otra actuación cuestionable de un equipo que es incapaz de competir contra los mayores. Ni un gran partido esta temporada ha caído del lado blanco.

El duelo de San Mamés tenía una intención para Ancelotti: que no pasara nada. Pero pasó. Y tanto que pasó. Belenguer hizo saltar por los aires de un Real Madrid que sólo tuvo pequeños arreones en los que llevó el peligro a la meta vasca.

De hecho, la actuación del Real Madrid fue tan cuestionable que ni siquiera pudieron mirar a Sánchez Martínez, que en la primera mitad prefirió no pitar un penalti a Mbappé tras ser agarrado y, después de que el VAR le mandase a ver otra pena máxima, está todavía más clara, sobre Rodrygo, decidiese llevar la contraria a Las Rozas para no señalar once metros. Algo que sucede una de cada 10 veces.

Lo de Asencio ya no es noticia

El Real Madrid tiene un central como una catedral. Sí, viene bien esta comparativa jugando donde jugaron los blancos este encuentro adelantado a la jornada 19 de la Liga. Estamos hablando, como no, de Raúl Asencio. Al que, más pronto que tarde, habrá que empezar a dejar de destacar, ya que está dejando de ser noticia que juegue realmente bien en el centro de la defensa.

Se debe empezar a reconocer que Asencio ya ha superado el periodo de prueba para empezar a verle como un jugador más del primer equipo. Justamente, como le trata ya Ancelotti. El canterano ha caído de pie en el centro de la defensa madridista y con su inseparable socio Rüdiger, quien le protege y con el que se entiende a las mil maravillas, está demostrando un nivel que impresiona a todos.

El partido en San Mamés fue otro ejemplo de esto. No se había cumplido el primer minuto cuando ya había sido providencial evitando el primer gol del Athletic. Poca o ninguna culpa tuvo en el tanto de Belenguer, ya que el que no blocó fue Courtois y continuó ganando la batalla una y otra vez tanto a Nico como a Iñaki. En definitiva, un grandísimo jugador que Ancelotti, casi sin esperarlo, se ha encontrado para solucionar el problema capital que tenía el Real Madrid en el centro de la defensa.

Las notas del Real Madrid