Mbappé vs Lamine: el duelo de la década

Del Cristiano vs. Messi hemos pasado al Mbappé vs. Lamine. El duelo, posiblemente, de la década del fútbol mundial. Las dos estrellas de los dos transatlánticos del deporte rey español están llamadas a vivir diez años de enfrentamientos en cada Clásico. Si nada cambia, los dos se cruzarán muchas veces en el partido de los partidos, siendo este que se celebrará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu el gran pistoletazo de salida.

Mbappé afronta su quinto Clásico y, en los cuatro anteriores, perdió. Y no sólo perdió, sino que en varias ocasiones salió goleado. Y lo peor para el francés es que, en todos estos partidos, dio la cara y fue de los pocos futbolistas del equipo blanco que estuvo a la altura. En todos estos enfrentamientos hizo cinco dianas y le anularon un buen número de ellas. Pero, tras un primer año de adaptación, ahora espera que la situación sea diferente.

Mbappé llega a este encuentro siendo el mejor jugador del Real Madrid. El francés ha hecho quince goles en los doce partidos que ha jugado en lo que va de temporada. Curiosamente, solo se ha quedado sin marcar en dos encuentros: contra el Mallorca y el pasado miércoles frente a la Juventus. Ahora tratará de dar un golpe encima de la mesa este domingo, disfrutando, por fin, de un Clásico.

Lamine, el heredero de Messi

Lamine Yamal, a sus 18 años, apunta a ser uno de los grandes jugadores de la próxima década. Por eso, su duelo contra Mbappé es uno de los más esperados cada temporada. En la memoria del joven azulgrana quedan, sin duda, los cuatro Clásicos ganados al galo la pasada campaña y los dos duelos ganados con España a la selección francesa, uno de ellos en toda una semifinal de la Eurocopa con un gol estratosférico del blaugrana.

La perla culé se convirtió el año pasado, en el Bernabéu, en el goleador más joven en la historia de los Clásicos. Tenía 17 años y 105 días. Ahora ya lleva tres goles y dos asistencias en estos partidos. Ha disputado ya siete, y este domingo será el octavo. Ganó los cuatro del pasado curso y antes había perdido tres seguidos. Contra Mbappé, de momento, los ha ganado todos.

Pero la realidad es que, en este curso, todavía no hemos visto la mejor versión de un jugadorazo como es Lamine Yamal. Viene de marcar en Champions contra el Olympiacos, de penalti, pero su anterior tanto fue en agosto, también de pena máxima. Solamente ha marcado tres goles oficiales frente al porrón de tantos de Mbappé.

También es cierto que Lamine Yamal se ha perdido, en este curso, cinco partidos por lesión. El pubis le ha impedido lucir su mejor nivel hasta el momento. En los últimos partidos hemos visto a un Yamal sin tanta explosividad y desborde, dos cualidades que son determinantes en su juego. Una vez más, se verá las caras contra Mbappé en un duelo galáctico, a la altura de los más grandes de la historia del fútbol.