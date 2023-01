Noël Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, atacó a Zinedine Zidane de forma injusta hasta tal punto que la estrella de la selección Kylian Mbappé ha salido en defensa del triple ganador de la Champions League con el Real Madrid como entrenador. El dirigente quiso defender la continuidad de Didier Deschamps atacando a Zizou.

«Respecto a lo de Zidane y la selección brasileña, me da absolutamente igual, que se vaya donde quiera. Puede ir donde quiera, a un club, a una selección, no me creo nada en lo que a él respeta. ¿Si Zidane intentó ponerse en contacto conmigo? Desde luego que no, ni siquiera le habría cogido el teléfono. ¿Para decirle que se busque otro club? Haz un programa especial para que encuentre un club o una selección», dijo Le Graet.

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, famoso también por no tener mucho aprecio a Karim Benzema, vio cómo sus declaraciones sobre Zidane hicieron reaccionar hasta a Kylian Mbappé. «Zidane es Francia, así no le faltamos el respeto a la leyenda…», dijo el jugador del PSG con un emoji con la cara lamentándose.

Le Graet hizo estas declaraciones explosivas en RMC después de firmar la continuidad de Deschamps hasta 2026. «Zidane siempre estuvo por debajo del radar, no hay que contar cuentos. Tenía muchos seguidores, algunos esperaban la salida de Deschamps. Pero, ¿quién puede criticar seriamente a Deschamps? Nadie puede. Siempre se puede fallar un partido, pero llevo 10 años con él, no ha habido muchos problemas. Su salida siempre genera clicks», dijo el directivo.

Noël Le Graët, de 81 años, tiene una larga trayectoria en el fútbol francés después de haber sido el presidente de la Ligue 1 en los años 90 y haber accedido al cargo de presidente de la Federación Francesa de Fútbol tras el fiasco del equipo nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010. El dirigente siempre se ha caracterizado por realizar declaraciones altisonantes, pero esta vez ha pasado los límites provocando hasta la reacción de Mbappé.