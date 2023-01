En Francia cargan contra Deschamps: «A Benzema lo tomamos por idiota y lo echamos»

La prensa francesa ha cargado duramente contra Didier Deschamps por cómo manejó la lesión de Karim Benzema en el Mundial de Qatar. Francia fue subcampeona después de perder la final por penaltis frente a Argentina en un partido épico. Sin embargo, hay quienes creen que con el delantero del Real Madrid en sus filas podrían haber revalidado el título de campeones del mundo, y culpan al seleccionador y a la federación francesa por no haber manejado mejor la situación.

Benzema sufrió una lesión en el cuadríceps de la pierna izquierda a pocos días de debutar en el Mundial y Deschamps decidió no esperarlo, por lo que el atacante se vio obligado a abandonar la concentración con la selección gala antes de lo esperado. «Le pidieron forzar los entrenamientos cuando no quería. Se volvió a lesionar. Para mí fue una recaída. Pero podría haber estado en el banquillo para los octavos de final, y en cuartos hubiera estado plenamente operativo», afirman desde Francia.

El actual Balón de Oro regresó a casa para continuar con la recuperación, aunque podría haber ayudado a sus compañeros a partir de cuartos y sobre todo en la final. En Francia aseguran que su estrella se merecía más: «Lo tomamos por idiota y lo echamos». «Ahí tiene una verdad que hay que decir. Karim Benzema se merecía más respeto. Lo tomamos por idiota y lo echamos. A algunos jugadores como Lloris, Griezmann o Giroud no les disgustó que se fuera», afirma Daniel Riolo, periodista francés de RMC.

La realidad es que Deschamps echó a Benzema y no le reemplazó con ningún jugador. El seleccionador no llamó a nadie para sustituir al madridista y dejó su plaza vacante. «Deshcamps no quería a Benzema y su vuelta a la selección. No sabe gestionar las personalidades y los diferentes egos que puede haber en un vestuario. Es fuerte en la construcción de un grupo, que no es lo mismo. Benzema representó un problema para él», concluyó el citado periodista.