Benzema se va de vacaciones y aparca su posible regreso al Mundial

El posible regreso de Karim Benzema a la concentración de Francia en este Mundial de Qatar es un tema que vuela por la actualidad del combinado francés. El jugador del Real Madrid tuvo que marcharse a dos días del inicio de su selección por un desgarro en el cuádriceps de su pierna izquierda, pero los avances en su recuperación podrían llevar al reciente Balón de Oro a regresar con sus compañeros de cara a los octavos de final. Pese a todo esto, Benzema ha pasado de los rumores y se ha marchado de viaje a la isla francesa La Reunión, ubicada al este de Madagascar.

Y es que Benzema pensó en el bien de su selección y por ello abandonó la concentración al sufrir esta inoportuna lesión y no poder ayudar a sus compañeros. Lo que él mismo no pensaba es que la recuperación fuera a ir tan bien a pocos días de su lesión. De hecho, el regreso a Qatar es posible puesto que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) no dio de baja la ficha del jugador en el momento de su abandono.

No obstante el ‘9’ blanco ha querido relajarse o, quién sabe, acercarse aun más si cabe al país arábigo ante la posible nueva llamada del seleccionador francés Didier Deschamps. Esta isla de La Reunión a la que el delantero de 34 años ha viajado forma parte del país francés y es una isla situada en el Océano Índico occidental formando parte del territorio francés.

Según informa Imaz Press, Benzema llegó este mismo martes a la isla francesa y donde estará, al menos, una semana hospedado, por lo que de esta manera descarta su regreso a la concentración del Mundial. Los videos que han publicado desde este mismo medio, se ve al francés junto a varias personas de su círculo más cercano y rodeado de decenas de fotógrafos y periodistas.

Deschamps no lo deja claro

«No es algo en lo que piense ahora. Hablé con Benzema después de abandonar la concentración. Os dejo a vosotros si queréis generar un debate sobre ello», ha comentado el seleccionador francés en rueda de prensa en la mañana de este mismo martes. Por ello, Deschamps ni confirma ni desmiente una posible llegada del delantero en los próximos días de cara a los octavos de final.