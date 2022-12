Karim Benzema no viajará a Qatar para ver la final que medirá a Francia y Argentina el próximo domingo. A pesar de que el jugador del Real Madrid sigue inscrito entre los 26 jugadores franceses, hasta el punto de que aparece entre los suplentes del combinado galo en cada partido, no tiene intención de coger un avión rumbo a Doha. De hecho, tiene el beneplácito del club blanco para acudir si quiere, pero en estos momentos no está entre sus planes.

La relación entre Benzema y Deschamps no es la mejor, tal y como dejó claro el seleccionador en la rueda de prensa posterior al duelo ante Marruecos. Karim siente que en cuanto el entrenador tuvo una oportunidad hizo todo lo posible para quitárselo del medio. Si bien es cierto que el delantero no se recuperó del todo de sus molestias musculares en los primeros entrenamientos, el técnico le invitó a irse.

Al ver como Benzema no terminaba de estar al cien por cien, Deschamps le mandó mensajes que le empujaban a regresar a casa. Esto lo captó rápido Karim, que no puso el más mínimo problema a abandonar el sueño de ser campeón del mundo. Tras volver a la capital, el galo estuvo trabajando tres días en Valdebebas y se marchó bien de vacaciones. De hecho, lleva una semana entrenando «a tope» junto a sus compañeros.

No le gustaron las palabras de Deschamps

A Benzema no le gustaron las palabras de Deschamps en rueda de prensa al ser preguntado por un posible regreso del jugador del Real Madrid. Desde el entorno del delantero han calificado estas palabras de «desagradables». Por todo esto, el capitán madridista no tiene intención de ir a ver la final a Qatar.

Por otro lado, desde el Real Madrid trasmiten que dejarán hacer a Benzema lo que quiera. Conocen a la perfección su intención de no acudir a Lusail para presenciar el duelo entre Francia y Argentina, pero si le terminan convenciendo, algo que consideran complicado, no le pondrán el más mínimo inconveniente.