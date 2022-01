Mbappé explota por los ataques a una niña enferma que pidió su renovación

Kylian Mbappé es el líder de la nueva generación de futbolistas y está llamado a reinar durante la próxima década. Como tal, el todavía jugador del París Saint-Germain levanta pasiones entre los aficionados. Durante estas navidades, el atacante ha recibido la felicitación de Camille, una niña que sufre el Síndrome de VACTERL, en la que le pide que se quede en el club parisino. Las reacciones a los deseos de la pequeña han hecho que el jugador salte, debido a los insultos que ha recibido a través de las redes sociales.

«Por favor quédate en el PSG y sigue haciéndonos soñar por mucho tiempo… Te amamos», apuntaba Camille en su felicitación hacia el jugador pretendido por el Real Madrid. La joven felicitaba el nuevo año 2022 a su ídolo, pero las reacciones por parte de diversos aficionados no fueron las esperadas. La niña recibió multitud de insultos, provocando que la asociación Una sonrisa para Camille y el propio Mbappé reaccionasen, denunciando la deleznable actitud de los usuarios que la atacaron.

«Nunca hubiéramos imaginado tanto odio. Camille lucha todos los días por distribuir sonrisas. La tristeza que sentimos esta noche está a la altura de esa violencia», denunciaban desde la cuenta de la asociación, que era a su vez la que había colgado el vídeo con la felicitación de la pequeña. Mbappé también se hizo eco de esos ataques, lanzando un mensaje contundente.

El futbolista del PSG se pronunció sobre los insultos contra Camille: «La violencia de los comentarios para una niña… Realmente estamos tocando fondo. Deberíamos entrar en razón un poco». Pero antes, quiso agradecer a la pequeña la felicitación del nuevo año, aunque sin desvelar nada sobre su futuro. «También te deseo un feliz año nuevo, mi pequeña Camille. Sigue luchando como lo haces, nos están enseñando a todos una lección de vida», apuntó Mbappé.

Cabe recordar que el atacante del conjunto francés no atraviesa su mejor momento en París. Aunque en lo que va de curso es el principal sustento del equipo dirigido por Mauricio Pochettino, la no renovación de su contrato está siendo objeto de mucha polémica en la capital francesa. El delantero está sufriendo los constantes ataques de la afición y está siendo sometido a una presión brutal por parte del club y de la prensa afín. Aún así, no cede a las presiones y mantiene su claro deseo de fichar por el Real Madrid al término de la presente temporada.

Pese a que el conjunto madridista buscaba cerrar el acuerdo nada más comenzar el nuevo año, el enfrentamiento entre ambos conjuntos en octavos de la Champions ha pospuesto la operación. Sin embargo, en el club blanco dan por cerrado su fichaje, al entender que ya no quedan batallas por librar con el PSG, que a su vez se ha dado por vencido, después de llegar a ofrecerle un cheque en blanco que rechazó.

Aunque el jugador es consciente de que no cumplirá con los deseos de la pequeña Camille, que quiere que se quede en París, no ha dudado en salir en defensa de una joven aficionada, que sólo quiere que su ídolo siga brindándole éxitos durante muchos años más y que por ello ha recibido ataques de impresentables fanáticos que se ocultan tras una pantalla.