Mastantuono juega hoy con ficha del filial del Real Madrid en el partido contra el Talavera

Franco Mastantuono disputará el partido contra el Talavera con ficha del filial en el encuentro de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que el Real Madrid juega en el estadio El Prado. El atacante luce el dorsal ’30’, lo que le vincula administrativamente al Castilla, es decir, a la cantera. Esta decisión se tomó en el momento de su fichaje para no ocupar una de las 25 fichas del primer equipo y así mantener margen de maniobra en el mercado ante cualquier situación de emergencia.

Frente al Talavera, Mastantuono contará oficialmente como un canterano, circunstancia que obliga a Xabi Alonso y a su cuerpo técnico a extremar la precaución. El argentino parte como titular en El Prado, lo que limita a tres el número de jugadores del filial que pueden coincidir en el once del Real Madrid. En realidad, el reglamento permite alinear a cuatro, siempre que haya siete futbolistas con ficha del primer equipo sobre el césped, pero para evitar riesgos se optará por tres. En la alineación inicial estarán Mastantuono y David Jiménez, que actuará como lateral derecho y se estrenará con el primer equipo blanco.

Mastantuono cambia su rol

El rol de Mastantuono en el Real Madrid ha variado tras la pubalgia que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cuatro partidos. A partir de ahí, pasó de ser prácticamente indiscutible a ver los encuentros desde el banquillo, hasta reaparecer el pasado domingo ante el Alavés, donde disputó un minuto. Ahora volverá a salir de inicio en la Copa del Rey ante el Talavera con la intención de recuperar los minutos perdidos.

Con Franco Mastantuono, Xabi Alonso vuelve a encontrar equilibrio en el centro del campo, especialmente en el costado derecho, una zona que ha generado numerosos problemas al técnico vasco en las últimas semanas. Comprometido en todas las fases del juego, el argentino había sido una pieza fundamental para su entrenador, que confió en él desde el primer momento.