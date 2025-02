Mario de Luis renace con el Castilla

Empieza una nueva era para Mario de Luis (22 años, 2002). El tercer portero del Real Madrid Castilla al principio de la temporada es ahora el meta titular del filial blanco. En sus dos últimos partidos, una portería a cero, un gol encajado y varias paradas exquisitas. Desaparecido de los radares desde hace más de ocho meses, el madrileño regresó de sorpresa ante el Algeciras el 31 de enero. Con la lesión de Piñeiro y la suplencia de Fran González, ha llegado el turno para Mario.

Mario de Luis regresó a la titularidad el pasado 31 de enero ante el Algeciras después de vivir un calvario de 258 días. El portero del Real Madrid Castilla se despidió del filial madridista en una victoria por 0-1 ante el Intercity el 18 de mayo de 2024. Desde entonces, no hubo ni rastro de él. Varios motivos fomentaron a la desaparición de Mario.

Las razones de la desaparición de Mario de Luis

Los motivos de su larga ausencia provienen de una larga serie de sucesos que desafortunadamente cayeron encima de Mario de Luis. El canterano blanco encarrila ya su tercera temporada con el Real Madrid Castilla. En la primera (2022-23), después de un año cedido en el Xerez Deportivo en Segunda Federación, el madrileño fue titular indiscutible para Raúl González Blanco. En 38 jornadas, el guardián disputó 34 encuentros y fue clave para que el filial se coloque en los playoffs de ascenso a Segunda División.

Sin embargo, se rompió la rodilla. En un entrenamiento previo al último partido de la fase regular de la Primera RFEF (finales de mayo 2023), Mario se rompe el peroné de la pierna derecha, provocando así su baja para los playoffs de ascenso a Segunda División (le sustituyó Luis López). El 27 de mayo de 2023, tras ser operado, el meta comienza la primera cuenta atrás para volver a los terrenos de juego.

Para el principio de la temporada pasada, Mario ya estaba en las listas de Raúl desde la primera jornada. Sin embargo, su vuelta definitiva no se materializó hasta el 3 de diciembre de 2023. 190 días después de la operación en el peroné, Mario de Luis regresa a los tres palos del Castilla con victoria de los merengues ganan en su vuelta (2-1 ante el San Fernando). Todo empezaba a entrar en su orden. Durante la 2023-24, De Luis defendió la portería blanca en ocho ocasiones, encajando ocho dianas y recopilando tres porterías a cero.

Dudas en verano

Después de dos años en el Castilla, el Real Madrid dio por acabada su etapa en el filial. Entonces, en verano de 2024, había que encontrarle una puerta de salida. Llegaron ofertas, pero ninguna convenció a Mario y tampoco al club. Otro factor influyó: un problema familiar tuvo la última palabra sobre el asunto.

Por lo tanto, De Luis se queda en el Castilla sabiendo que no va a jugar. Por delante de él, Fran González y Piñeiro, ambos más jóvenes, tienen que dar el salto también. Fueron momentos duros para el joven de 22 años, pero no hubo ninguna queja. Desde el club mencionan una actitud sobresaliente del canterano. El guardameta se puso manos a la obra y no dejó de trabajar hasta que se le presente una nueva oportunidad.

Podría haber vuelto a los terrenos de juego, pero no como portero. Ante las numerosas lesiones del Castilla este curso, Mario tuvo que ponerse la ropa de jugador de campo en alguna ocasión para que el filial cumpla con las fichas. No llegó a debutar en otra posición que no sea la suya, pero hay que mencionar que no habría sido un problema para él. El madrileño tiene buen juego de pies y tiene nivel para aventurarse fuera de su área.

Mario de Luis tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2025. Todo apunta que el meta saldrá esta vez de Valdebebas para dar el salto en una división profesional. Pero por ahora, toca jugar y disfrutar. Partido a partido, parada a parada.