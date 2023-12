Nico Paz le devuelve la felicidad al Castilla

Nico Paz completó su semana perfecta devolviéndole la felicidad a un Real Madrid Castilla que necesitaba la victoria. El primer filial blanco venció por 2-1 al San Fernando gracias a los goles del propio Nico Paz y Peter. Los de Raúl González se colocan a cinco puntos de los playoffs de ascenso.

Real Madrid Castilla y San Fernando llegaban muy parejos en la clasificación, ya que solamente les separaba un punto. Pero las dinámicas eran opuestas. Los andaluces llegaban tras dos victorias seguidas con seis goles a favor. El primer filial blanco, en cambio, necesitaba ganar tras tres encuentros sin conocer la victoria. Empató en Murcia y ante el Alcoyano, y perdió en casa contra el Algeciras.

Para ello, Raúl González no dudó en sacar de titulares a Nico Paz y a Gonzalo García. Los dos canteranos tuvieron minutos con el primer equipo el día antes en el Bernabéu, pero los dos se pusieron a disposición del primer filial blanco. Nico Paz, además, volvía al Castilla tras estrenarse como goleador con el primer equipo el pasado miércoles en la Champions contra el Nápoles. El Castilla lo necesitaba.

Raúl también le dio la oportunidad a Mario de Luis en portería. Sentó a Cañizares y también a Manuel Ángel, jugador fijo en el medio, y a Álvaro Rodríguez. En defensa jugaron Obrador, Asencio, Edgar y Loren. En el medio salieron Mario Martín, Theo, Peter y Palacios.

La primera ocasión clara del Castilla llegó en el minuto 21 y la inició Gonzalo García desde la banda. El atacante madridista se llevó la pelota en el costado con una gran velocidad, llegó a línea de fondo y puso un pase atrás que despejó la defensa del San Fernando. El rechazo cayó en la frontal y le pegó Theo arriba. El dominio estaba siendo blanco en los primeros instantes del partido.

Pocos minutos después fue Palacios, por partida doble en dos minutos, el que buscó el primero de la noche en el Alfredo di Stéfano. Los dos remates fueron desde el interior del área. El primero lo sacó el portero rival con una buena mano abajo y el segundo se marchó fuera.

La primera tarjeta se la llevó el Castilla pasada la media hora de juego. Fue para Mario Martín por una dura entrada en el medio. El centrocampista blanco ya estaba condicionado. Justo antes del descanso, Palacios tuvo una nueva ocasión muy peligrosa para abrir la lata. Peter puso un gran centro desde la derecha y Palacios se anticipó en el primer palo con un remate desviado. La réplica, al borde del descuento, la tuvo el San Fernando con un remate que sacó Mario de Luis con una gran estirada. Ya en el descuento, Gonzalo volvió a llamar a la puerta del gol con un gran remate desde la frontal que despejó Fuoli. Los blancos habían sido superiores, pero el gol no llegaba.

El Real Madrid Castilla comenzó la segunda mitad como una moto y a los dos minutos tuvo una de las mejores ocasiones del partido. Gonzalo se fue de su par por banda derecha, se metió en el área, llegó hasta línea de fondo, la puso atrás y Palacios remató al travesaño, tras un leve despeje de Lillo. La jugada había sido brillante.

Pocos minutos después, fue Obrador quien remató a portería en una nueva ocasión madridista. El Castilla estaba siendo superior, pero el tanto no llegaba y los minutos pasaban. El guion de partido era el mismo desde el primer minuto de juego.

En el minuto 60 de partido, Raúl González movió el banquillo por primera vez en el partido. Álvaro Rodríguez entró por Palacios en ataque y Vinicius Tobias por Loren en el lateral. Un minuto después llegó el primer gol del Real Madrid Castilla de manera marecida.

Fue Nico Paz el encargado de devolverle la felicidad al Real Madrid Castilla con el 1-0. El primer filial blanco estaba llegando con mucho peligro y merecía el primero. Primero le cayó la pelota a Nico en el área y la estrelló en el palo. En el rechazo llegó Peter en el área y no remató bien. Y en una segunda instancia el cuero le llegó a Nico Paz y con un gran remate de zurda, mucho más complicado, perforó la red del San Fernando.

62’ GOLAZOOOOOOOOOO NICO PAZ!!!!!!!!!!!!!!!

Good work from Gonzalo García at the start.

CASTILLA 1-0 SAN FERNANDO!!!!!!!! pic.twitter.com/Cfs4jfRpZv

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) December 3, 2023