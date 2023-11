Nico Paz vivió el pasado miércoles a sus 19 años en el Santiago Bernabéu el día más importante de su corta, hasta ahora, carrera deportiva. El canterano madridista aprovechó a las mil maravillas la oportunidad de Ancelotti y le dio la victoria al Real Madrid contra el Nápoles con su primer gol con el primer equipo del club de su vida.

El plan del Real Madrid con Nico Paz es claro, que sea jugador para el Real Madrid sí o sí. Esa es la opinión de los tres entrenadores de la casa que han estado a sus órdenes durante los últimos años: Arbeloa, Raúl y Ancelotti. Los tres coinciden en las cualidades y capacidades del chico. El joven canterano está en dinámica absoluta con el primer equipo. A día de hoy es uno más.

Nico Paz se ha convertido en el nombre propio del Real Madrid durante las últimas horas. Su golazo frente al Nápoles ha despertado el interés de muchos por el joven tinerfeño con doble nacionalidad: argentina y española. Entró al campo por Brahim en el minuto 65 con 2-2 en el marcador y en el minuto 84 cumplió un sueño con un golazo que no olvidará nunca. Las primeras horas fueron una locura. Fue todo muy bestia. Pero una vez pasada la «tormenta», Nico Paz fue por la mañana a la Ciudad Real Madrid a entrenar con sus compañeros como un día más. Normalidad absoluta en menos de 24 horas.

Nico Paz es un chico tranquilo y con los pies en la tierra. Por eso ha logrado darle normalidad a lo que le está ocurriendo, que es una pasada. Un chico de 19 años que está listo para seguir trabajando y aprendiendo, como hasta ahora. El joven canterano madridista tiene grabado en la memoria las palabras de Ancelotti: «Sal, disfruta y escucha». Sobre todo escucha. Nico presta atención a todo y no olvida esas palabras.

«Enhorabuena», «bravo», «te lo mereces», «el primero de muchos», «oleee» o «enhorabuena animal» fueron algunos de los comentarios de los jugadores del Real Madrid a la publicación que posteó Nico en sus redes. La entidad blanca en su totalidad alucina con el canterano con más talento que ha salido de La Fábrica en los últimos años. El Real Madrid no quiere cederlo, quiere que se quede y que poco a poco vaya entrando en el primer equipo, como está haciendo hasta ahora.

Ancelotti mima a Nico Paz

Nico Paz no es un canterano más. El Real Madrid está cuidando a conciencia a uno de sus mayores talentos dentro de La Fábrica. Está blindado con un contrato hasta 2027 que fue renovado el año pasado. En verano hizo la pretemporada con el primer equipo en Estados Unidos y allí ya empezó a impresionar a todos.

Poco a poco, Carlo Ancelotti ha ido metiéndolo en dinámica de primer equipo. Primero con entrenamienrtos y convocatorias, y luego con minutos. Sin prisas, pero sin pausa. Debutó con el primer equipo el pasado 8 de noviembre contra el Braga en el Bernabéu. En aquel partido disputó 13 minutos. Luego jugó 8′ contra el Valencia y 2′ contra el Cádiz. Ancelotti le dio 25 minutos ante el Nápoles y Nico Paz los aprovechó a las mil maravillas.

Nico Paz solamente ha necesitado 48 minutos oficiales con el primer equipo para marcar su primer gol. Una cifra al alcance de muy pocos. Y no fue un gol cualquiera, fue el gol de la victoria. Sin duda Nico Paz es una de las perlas con más futuro dentro de la cantera blanca.

El hispano-argentino tiene encandilado a Ancelotti y a todo el vestuario del primer equipo. No sorprendió que Toni Kroos se deshiciese en elogios hacia él durante el pasado verano, pidiendo que entrenase todos los días con ellos. Justo lo que está sucediendo. De Nico Paz gusta su fútbol y su manera de pensar. Es un joven tremendamente centrado, que sabe lo que quiere y que tiene muy claro cuál es su objetivo. Además, en su casa tiene a Pablo Paz, padre y ex jugador del Tenerife, que le deja claro que no puede levantar los pies del suelo y que tiene que seguir trabajando.

Nico Paz aterrizó en Valdebebas en 2016

Nico Paz es un centrocampista que puede jugar como interior, mediapunta o de falso extremo al más puro estilo Valverde en un tridente ofensivo. La conducción, la pegada y una excelente visión de juego son unas de las cualidades más importantes. Además, tiene gol, como demostró ante el Nápoles el pasado miércoles.

Nico Paz llegó a Madrid con 13 años en el año 2016 para jugar en el Infantil B del Real Madrid, y desde aquella temporada su crecimiento en La Fábrica ha sido imparable. Llamó la atención de Raúl González cuando jugaba en el Juvenil B y le hizo debutar con el Castilla en enero de 2022. Algo menos de dos años después, el joven canterano ya se ha estrenado como goleador en el primero equipo y en una noche europea en el Bernabéu.