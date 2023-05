Malas noticias para el Castilla: Mario de Luis se rompe el peroné y dice adiós a la temporada

Continúan las malas noticias en el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco en el momento más importante de la temporada. Mario de Luis, el que hasta ahora era el portero titular del primer filial blanco, se ha roto el peroné y se pierde lo que resta de temporada. Su puesto lo ocupará Luis López.

Mario de Luis no jugará más en lo que resta de temporada. El guardameta madridista sufrió una rotura de peroné en un entrenamiento y ha tenido que ser operado. Su pronóstico es bueno, pero el tiempo de baja estimado es de dos meses, por lo que se pierde la fase de ascenso a Segunda con el Castilla.

El canterano madridista, que hasta el momento estaba siendo una de las grandes sensaciones del Castilla de Raúl, ha disputado 34 partidos bajo la portería blanca, ganándose la confianza del técnico. La temporada pasada estuvo cedido en el Xerez Deportivo FC de Segunda Federación y el pasado verano volvió a su casa partiendo en un principio como suplente.

Pero sus actuaciones bajo los palos cada vez que ha tenido la oportunidad de enfundarse la camiseta del Real Madrid provocaron que Raúl confiase en él ciegamente y lo convirtiese en su portero titular. Sin duda alguna, uno de los motivos por los que el Castilla jugará el playoff de ascenso a Segunda es Mario de Luis. Sus paradas imposibles y sus actuaciones salvadoras han sido determinantes durante toda la temporada. Por ello su baja es tan sensible.

Sorprendió a Raúl

Mario se pierde lo que resta de temporada, pero no tiene prisa en volver, ya que quiere recuperarse al 100% para regresar lo mejor posible. La operación de rotura de peroné salió perfecta y el canterano madridista está motivado, ya que su momento estaba siendo fantástico. Está renovado, siente la confianza del club y sorprendió a Raúl para ser su portero titular de manera indiscutible. El pronóstico es bueno y desde el lunes comenzará en Valdebebas su recuperación para no perder masa muscular.

El puesto de Mario de Luis en la portería del Castilla lo ocupará Luis López hasta final de temporada. El que hasta ahora estaba siendo tercer portero en las convocatorias del primer equipo, defenderá la portería del primer filial blanco en el momento más importante de la temporada con ese playoff de ascenso a Segunda División en juego.

«Me veréis fuera de la portería del Castilla estas semanas. Mi peroné derecho ha decidido que no voy a jugar más en el momento más importante de la temporada. Todo ha salido bien y estoy más que agradecido al gran equipo médico que me ha acompañado. Ahora me toca afrontar la recuperación del mejor modo posible y sobre todo, animar al Castilla para que gane hoy y para el playoff. Seguro que conseguiremos el objetivo del ascenso. Hala Madrid», afirmó Mario de Luis en sus redes sociales.