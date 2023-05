El Castilla no puede con el Fuenlabrada y se despide del ascenso directo

El Real Madrid Castilla volvió a pinchar por tercera jornada consecutiva y se despidió de manera matemática del ascenso directo después de empatar a cero frente al Fuenlabrada en la penúltima jornada de la Liga regular en el grupo primero de Primera Federación. Los de Raúl, con bajas importantes como la de Arribas y Dotor, siguen sin encontrarse en este tramo final de temporada.

Con el playoff de ascenso asegurado y el ascenso directo prácticamente imposible, tras las últimas dos derrotas, el Real Madrid Castilla afrontaba la penúltima jornada de la Liga regular, y la última en Valdebebas, con la ambición de ganar a un Fuenlabrada con el agua al cuello y terminar tercero o segundo en la tabla.

La primera parte, con algún tímido intercambio de golpes, fue bastante igualada y tuvo pocas ocasiones en un Alfredo Di Stéfano que presentó una magnífica entrada con casi 3.000 almas y con una numerosa representación de la afición visitante. En el minuto 35 pidió un posible penalti el Castilla en un duelo donde el arbitraje estaba siendo bastante pésimo.

Theo Zidane estaba jugando como titular, y en el banquillo del Fuenlabrada esperaba su hermano mayor Enzo. El duelo de los hermanos del mítico ex jugador y ex entrenador del Real Madrid se hacía esperar. Con empate a cero en Valdebebas, los resultados en otros campos al descanso no ayudaban. El Racing Club de Ferrol estaba ganando en Talavera y su ascenso directo a Segunda era cuestión de tiempo. El Alcorcón iba empatando en San Fernando y el Deportivo goleaba al Algeciras para empatar a puntos al filial blanco.

La segunda parte continuó por los mismos derroteros. Sin ocasiones y con máxima igualdad. Aunque con un dominio claro del Castilla, que era quién se acercaba más a la portería rival. En el minuto 65 realizó Raúl su primer cambio y fue claramente ofensivo. Iker Bravo salió al campo por Vinicius Tobias. El filial madridista iba a jugar el tramo final con dos puntas: Álvaro e Iker.

En el minuto 69 tuvo el Fuenlabrada su mejor ocasión del partido. El cuadro visitante metió el miedo en el cuerpo a la afición madridista cuando tras un remate a bocajarro dentro del área pequeña, Mario de Luis sacaba la pelota de manera milagrosa sobre la línea. El cuadro azulón llegó a gritar gol, pero el colegiado afirmó que el esférico no había entrado. En el siguiente remate la pelota daba en el larguero y el Real Madrid Castilla respiraba aliviado.

El Castilla seguía intentándolo y en el minuto 80 de partido, Álvaro Rodríguez envió una pelota al travesaño tras un buen golpeo desde la frontal. En el minuto siguiente, de manera extraña, Raúl quitaba al delantero uruguayo en un triple cambio. Entraron Noel, Leiva y Jiménez, por el propio Álvaro, Aranda y Obrador. Por parte del Fuenlabrada entró Enzo y el Di Stéfano pudo disfrutar durante unos minutos del duelo de hermanos Zidane.

El partido se había roto y llegaban las continuas llegadas para ambos conjuntos. Al contragolpe lo intentó el Fuenlabrada en el 84 y volvió a encontrarse con una buena parada de Mario de Luis. Las importantes bajas de Arribas, Dotor o Mario Martín se notaron mucho en un Castilla que sigue sin encontrarse en este tramo final de temporada.

Ganó el Ferrol y el ascenso directo se despidió a falta de una jornada. También la segunda plaza con la victoria del Alcorcón. En la última jornada ante el Algeciras, los de Raúl solamente podrán ser terceros como máximo. El Deportivo también ganó en Riazor y empató a puntos con el filial blanco.