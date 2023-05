Real Madrid – Manchester City hoy en directo | Horario, alineaciones y dónde ver el partido de Champions League online gratis

El Real Madrid juega hoy la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Manchester City en un partido que será decisivo para el devenir de la temporada de los de Carlo Ancelotti. Con un resultado de 1-1 en la ida en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid tratará de darle la vuelta al marcador en el Etihad Stadium. Sigue en directo el Manchester City – Real Madrid de la Liga de Campeones 2023. Resultado y cómo va el Real Madrid hoy gratis online.

Manchester City – Real Madrid en directo

Cuántas Champions tiene el Manchester City

El Manchester City, pese a su gigantesca inversión, aún no tiene ningún título en sus vitrinas que le acredite como campeón de la Champions League. Aún así, este año tienen a tiro meterse en la segunda final de su historia pero, para ello tienen que eliminar al mayor gigante europeo, el Real Madrid.

Cuándo es la final de la Champions League

La final de la Champions League se celebrará el próximo sábado 10 de junio de 2023 a partir de las 21:00 horas. La sede elegida por la UEFA ha sido el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul.

Ancelotti volverá a hacer historia hoy

Carlo Ancelotti se convertirá en el entrenador con más partidos de Champions de la historia en cuanto a las 21:00 horas pise el césped del estadio de Manchester. El italiano superará a una leyenda como Álex Fergusson con 191 partidos dirigidos desde la banda. Para llegar a esta cifra de récord ha dirigido a ocho equipos: Parma (6), Juventus (10), Milan (73), Chelsea (18), PSG (10), Bayern de Múnich (12), Nápoles (12) y Real Madrid (50).

El partido del año

Para el Real Madrid, este sin duda es el partido de la temporada. Tanto los jugadores como Carlo Ancelotti son conscientes de lo que se juegan esta noche en el Etihad. Tras alzar el título de la Copa del Rey, la clasificación a una nueva final sería el colofón final a otra temporada de sobresaliente del equipo blanco, que no pierde el hambre de títulos. Además, actualmente este es el mejor encuentro que se puede ver a nivel de clubes. El equipo con más Champions de la historia contra el más rico del mundo e invencible en Inglaterra. Hoy no se puede pedir más. Cartel de lujo en la vuelta de las semifinales de la máxima competición continental.

El Manchester City en busca de su segunda final

Por su parte, el conjunto skyblue quiere meterse en la segunda final de su historia. La anterior se produjo en 2021, cuando perdieron ante el Chelsea por la mínima en Oporto. Este año, con el fichaje de Haaland, tienen la mejor plantilla de su historia y no hay excusa para meterse en la gran final de Estambul el próximo mes de junio.

El Madrid busca su segunda final consecutiva

El Real Madrid podría meterse en su segunda final consecutiva. Tras conquistar la decimocuarta ‘orejona’ la temporada pasada en París ante el Liverpool, los pupilos de Carlo Ancelotti quieren eliminar al Manchester City en su casa para volver a disfrutar de una final europea más, la sexta en nueve años. Un dato histórico que buscarán seguir alargando un año más.

¡Ya hay alineación del Real Madrid!

Quedan algo más de dos horas para que arranque el encuentro y ya se conoce el once que sacará Carlo Ancelotti para la pelea por una nueva final. El italiano finalmente se carga a Rüdiger y mantiene en el once a Rodrygo. En el lugar del central germano vuelve Eder Militao. Los once elegidos son Courtois en portería, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga en defensa, Kroos, Modric y Valverde en el centro del campo y el tridente habitual en ataque, formado por Rodrygo, Vinicius y Benzema.

Previa

¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partidazo del año entre el Manchester City y el Real Madrid! Los dos mejores equipos a nivel mundial actualmente se jugarán meterse en la final de la Champions League en Estambul. Tras el 1-1 de la ida en el Santiago Bernabéu, la eliminatoria no puede estar emocionante y todo se decidirá hoy en el estadio inglés. ¿Cómo van esos nervios a falta de dos horas y cuarto? Nosotros ya no podemos más y estamos deseando que el balón eche a rodar.

Cuál es el estadio del Manchester City

El Real Madrid juega hoy la vuelta de la Liga de Campeones 2022-2023 en el estadio del Manchester City, el Eithad Stadium, que tiene una capacidad para acoger a 53.400 espectadores.

¿Dónde ver el partido del Real Madrid?

El partido de vuelta de las semifinales de la Champions League se podrá ver hoy en directo por televisión a través del canal Liga de Campeones de Movistar+ y desde la plataforma de Movistar. Además, podrás seguir online gratis en directo el partido del Real Madrid hoy a través de la web de DIARIO MADRIDISTA, donde te contaremos el resultado y cómo va la Champions League hoy.

¿A qué hora juega hoy el Real Madrid?

El partido del Manchester City contra el Real Madrid empezará hoy, miércoles 17 de mayo a partir de las 21:00 horas, una hora menos si estás en las Islas Canarias.

Cuántas Champions tiene el Real Madrid

El Real Madrid tiene 14 Champions League en su palmarés tras haber jugado 17 finales. El club blanco se ha convertido en el más laureado de esta competición tras haber logrado alzar la Copa de Campeones en 14 ocasiones.

Cuántas Champions League ha ganado Guardiola

Pep Guardiola es considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, si bien, en los últimos años ha recibido numerosas críticas porque tras su salida del FC Barcelona no ha logrado ganar ninguna Champions League como entrenador. Si bien, Guardiola tiene dos Ligas de Campeones en su carrera como entrenador y ambas las ganó cuando dirigía al FC Barcelona.

¿Se anulan las tarjetas en las semifinales de la Champions?

Una de las dudas más frecuentes sobre el reglamento de la Champions League tiene que ver con las tarjetas amarillas. La UEFA señala que todo futbolista que acumule tres tarjetas amarillas será sancionado y, a partir de ese momento se reducirá a dos el número de cartulinas amarillas que debería ver para ser sancionado de nuevo. Si bien, esta norma no se aplica en las semifinales, donde el contador se pone a cero para todos los jugadores.

Los máximos goleadores de la Champions League

Este es el ranking de máximos goleadores de la Champions League 2022-2023:

Erling Haaland – 12 goles.

Mohamed Salah – 8 goles.

Kylian Mbappé – 7 goles.

Joao Mario – 6 goles.

Vinicius – 6 goles.

Lewandowski – 5 goles.

Osimhen – 5 goles.

Taremi – 5 goles.

Giroud – 5 goles.

Rafa -5 goles.

Rodrygo – 5 goles.

Quién es el árbitro del City – Real Madrid

Szymon Marciniak será el árbitro del Manchester City – Real Madrid de Champions League que se juega hoy, miércoles 17 de mayo. El colegiado polaco fue el encargado de pitar la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia y ha dirigido en seis ocasiones partidos del Real Madrid en Europa con un balance de dos victorias, dos empates y dos derrotas.