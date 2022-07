El Madrid no tiene prisa con las salidas.

El Real Madrid no encuentra por el momento salidas para sus descartes, más allá del traspaso de Luka Jovic a la Fiorentina. Sin embargo, no es algo que corra mucha prisa en el conjunto blanco. La operación salida está atascada, pero los madridistas tienen ya parte del trabajo hecho. Tienen hueco para los dos –y se espera que únicos– fichajes y, además, se han quitado una buena cantidad de masa salarial.

El conjunto madridista tiene hasta el 31 de agosto para encontrar acomodo a todos sus descartes. Aún les queda más de un mes y medio para colocar a los futbolistas que no tienen hueco y no parece que sea nada sencillo en alguno de los casos, como con Mariano o Vallejo, que pretenden quedarse pese a que saben que no cuentan para Ancelotti.

A ellos, se suman los casos de Kubo, Reinier, Mayoral, Asensio, Ceballos y Odriozola que, cada uno con una situación diferente, completan la lista de jugadores que podrían salir en verano. Pero la buena noticia es que el club se ha desprendido ya de 70 millones de euros de masa salarial con las marchas de Bale, Marcelo, Isco y la de Jovic.

En el conjunto madridista han logrado un ahorro a la altura de los últimos cursos en lo que respecta en sueldos. La diferencia es que entonces tuvieron que vender a varios de los activos considerados importantes para el futuro o acometer rebajas salariales por la crisis que provocó la pandemia para cuadrar las cuentas. Ahora, este ahorro se ha conseguido con la salida de cuatro descartes, de los que tres acababan contrato y no se les renovó.

Una ficha libre

En la actualidad, los madridistas únicamente cuentan con cuatro futbolistas sin inscribir y tienen libre una ficha, que en principio sería para Odriozola. Los que está seguro que saldrán son Kubo y Reinier, puesto que el club no cuenta con más plazas para extracomunitarios. Aunque los dos tenían su futuro encarrilado, con Real Sociedad y Benfica como posibles destinos, las operaciones se han enfriado en las últimas semanas, pero su marcha se da por segura a lo largo del verano.

El otro futbolista de los que está sin inscribir que saldría sería Mayoral. Aunque es un jugador que sigue gustando en el club, la presencia de Mariano le quita prácticamente toda opción de quedarse. Su destino en estos momentos es una incógnita, pero el delantero se ha ganado durante su estancia en el Getafe un buen cartel.