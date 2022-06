Inda: «Mariano ha decidido quedarse en el Real Madrid»

Mariano Díaz opta por la misma estrategia que otras temporadas y continúa enrocado para continuar un año más en el Real Madrid. El delantero, con la probable salida de Jovic, quiere ser el único suplente de Karim Benzema y así se lo ha comunicado al club, donde entienden que ha llegado su momento de salir y buscar una oportunidad en el mercado.

El alto salario que percibe Mariano es motivo de conflicto de intereses entre el jugador y su entorno y la entidad. Mientras el delantero, además de creer que puede aportar en lo deportivo, es conocedor de que no encontrará un proyecto similar a nivel salarial del que tiene en el Santiago Bernabéu, en el Real Madrid no quieren tener en plantilla a un jugador que no cuenta para el entrenador y con un salario alto.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones las intenciones de Mariano de cara a la próxima temporada. «Mariano está en la misma situación que Asensio. Había posibilidades de que se fuera, era lo que quería la entidad, pero también ha dicho que se quiere quedar», aseguró.

Mariano tiene una temporada más de contrato con el Real Madrid. El delantero llegó a la entidad madridista procedente del Olympique de Lyon, en una operación en la que se le consideraba un delantero que pudiera pelear por el puesto con Karim Benzema. Sin embargo, la realidad del ariete hispano-dominicano ha sido muy diferente, aportando a cuentagotas y siempre con la vitola de último delantero de la rotación, puesto que ha compartido con Luka Jovic en los últimos meses. Ahora, y pese a que el club opta por su salida, parece que Mariano ha tomado la decisión de quedarse y apurar su último año de vínculo antes de salir libre.