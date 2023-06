Última hora en directo sobre la salida de Karim Benzema del Real Madrid

El futuro de Karim Benzema en el Real Madrid sigue en el aire y su salida podría producirse de forma inminente. El jugador podría cerrar su etapa tras 14 años jugando en el club blanco y podría tener la vista puesta en Arabia Saudí, donde tendría una oferta del Al-Ittihad. Sigue en directo la última hora de la salida de Karim Benzema del Real Madrid.

Última hora de Karim Benzema, en directo

Continúa su intervención

Los asistentes a la gala presencial o telemáticamente están disfrutando de un vídeo en el que se muestran todos los ganadores del premio Leyenda de Marca, entre otros, algunos de sus antiguos compañeros.»Son los mejores y qué te puedo decir más que son leyendas. He disfrutado mucho de estas personas a mi lado. Estoy orgulloso de todo mi trabajo aquí».

Sube Benzema a recoger el premio Leyenda

Karim Benzema ya está junto al presentador de la gala, el periodista Miguel Quintana, esperando a recibir su merecido premio. Habla el francés: «Hola a todos, lo primero. Orgulloso de mi carrera, recuerdo cuando firmo por este club. Era un niño y pensaba sólo en disfrutar y en intentar ganar trofeos, al final he ganado muchos».

«Siempre fue un sueño porque es el mejor club del mundo y de la historia. Los jugadores que han jugado en el Madrid son los mejores. No me imaginaba ganar tantos trofeos, pero sí jugar algún día en el Santiago Bernabéu».

Arranca la gala

Benzema ya está situado para recibir el premio y, posteriormente, dar unas palabras de agradecimiento y, sobre todo, esperemos que de su futuro. La cita lo tiene todo y en nada veremos si la tarde de esta jueves es recordada como la del adiós de la leyenda francesa.

Entra Benzema

Karim Benzema ya está entrando al acto, vestido de traje negro y camiseta blanca, y junto a su representante. El jugador está posando junto al director del periódico y José Manuel Franco. Luego, posó en solitario. En breves comienza la gala.

El acto arrancará a las 18:10 horas

Apuntan desde la gala que el evento comenzará en menos de cinco minutos y Benzema podría estar ya esperando a recibir su premio. Desde aquí ya no podemos aguantar los nervios y estamos a la espera de si el francés hablará o no. El gran protagonista está a punto de dejarse ver en el Real Casino de Madrid.

Qué edad tiene Benzema

De confirmarse, Karim Benzema se marcharía del Real Madrid a sus 35 años de edad. El francés ha pasado por un año marcado por sus lesiones que, entre otras cosas, le obligaron a perderse el Mundial de Qatar. Además, su evidente bajón de rendimiento, especialmente en la gran cita de la temporada ante el Manchester City en Champions, habría condicionado mucho al jugador a la hora de tomar una decisión.

Habla el presidente del CSD

«Me gustaría que Benzema siguiese deleitándonos con esas maravillosas jugadas y dándole prestigio a la Liga española», dijo José Manuel Franco.

Quedan 5 minutos

Sólo quedan cinco minutos para que arranque la gala de los Premios Marca, en el que Karim Benzema recibirá el MARCA Leyenda. La llegada del francés está próxima y, en breves, dará unas palabras esperando que algunas aporten algo de claridad sobre su futuro.

Otro escenario

Sin embargo, hay muchas informaciones distintas acerca de este asunto tan caliente. Según AS, el jugador aún no se habría reunido por el momento con Florentino Pérez para comunicarle su adiós. Por tanto, desde el Real Madrid, no se espera que Benzema vaya a comunicar su decisión esta tarde sin habérsela transmitido a su club.

Habla Diego Rivas, representante de la AFE

«Ya sabemos lo que genera Karim. Ojalá podamos seguir disfrutando aquí de cerca en la Liga española. Es un jugador diferente al resto, podrá gustar más o menos, debería de seguir aquí porque da valor a toda la Liga española y a todos los que tienen la suerte de poder disfrutarlo. Lo disfruta todo el mundo, compañeros adversarios, ojalá podamos seguir haciéndolo», dijo el ex futbolista español.

Benzema se movió en las redes

El francés publicó hace una hora una imagen en la que posaba junto a la Copa de Europa. Hasta ahí todo normal, pero la fotografía había subido anteriormente por Juliens Laurens, uno de los periodistas que dio prácticamente por hecha su salida del Real Madrid.

Un hito para el madridismo

La temporada pasada, Benzema continuó batiendo récords. La Champions League de 2022 fue histórica por muchos motivos, y uno de ellos fue por la enorme actuación del francés en cada uno de los últimos siete partidos que disputó tras la fase de grupos. El Balón de Oro anotó diez goles, dio una asistencia, hizo dos hat-tricks consecutivos y consiguió su quinta Copa de Europa.

El jugador con más títulos

De confirmarse en las próximas horas, se estaría marchando el jugador con más títulos de la historia del Real Madrid junto a Marcelo. Karim Benzema fue determinante en los 25 trofeos que ganó con el club de su vida. El último que consiguió fue la Copa del Rey, el pasado 6 de mayo ante Osasuna en el estadio de La Cartuja.

Benzema aún no ha llegado al Casino

El Real Casino de Madrid es el punto más caliente de la capital de España en la tarde de este jueves. Karim Benzema aún no ha llegado al evento según ha confirmado Marca pero en menos de media hora dará comienzo la entrega de ese premio.

Lo podría desvelar el propio jugador esta tarde

El subdirector de Marca, Carlos Carpio asistió evidentemente a la gala y, en la antesala, afirmó que «no puede haber mejor momento» para entregarle este premio ya que su futuro podría quedar desvelado esta misma tarde.

Gala de Marca

Mientras, en el Real Casino de Madrid, leyendas del Real Madrid, periodistas y el resto de asistentes están esperando a la llegada del mayor protagonista de este jueves en el mundo del fútbol. En 35 minutos, veremos como Benzema recoge su premio.

Toda una leyenda del Madrid, Predag Mijatovic, se pronunció en su llegada al evento: «Yo no sé si puedo pensar, sólo puedo desear como madridista que Karim esté un año más con nosotros. Tiene un año más de contrato si no me equivoco y me gustaría seguir viéndole con esta camiseta. En el fútbol nunca sabes qué puede pasar. Confío en que esté aquí el año que viene».

Cómo están las cosas a estas horas de la tarde

Pero, ¿cuál es la última hora del tema del momento? Cuando apenas estaba concluyendo la hora del almuerzo en España, las informaciones empezaron a salir disparadas como balas de fogueo. Desde todos los medios se comenzaba a dar prácticamente por hecho que la marcha de Benzema se iba a hacer oficial en las próximas horas.

El primer y último soldado de la BBC

Karim Benzema fue, junto a Cristiano Ronaldo, el primer soldado en llegar de lo que acabaría siendo el mejor tridente de la historia del Real Madrid, la BBC. El francés y el portugués llegaron de la mano en el verano de 2009, cuando Florentino Pérez desembolsó un total de 130 millones de euros por los que acabarían siendo los dos máximos goleadores de la historia del club. Cinco años más tarde aterrizó Gareth Bale en la capital de España y, juntos, conquistaron la Copa de Europa hasta en cuatro ocasiones. Además, entre los tres sumaron un total de 910 goles.

El vídeo de la Liga

De hecho, la Liga ya ha dado pistas de lo que podría ser su salida inmediata. La competición presidida por Javier Tebas publicó un vídeo de dos horas y media que documentaba los mejores momentos de Benzema en el Real Madrid. Al parecer, todo habría sido un fallo y ese adelanto a los acontecimientos ha sido subsanado con la eliminación automática de la pieza. Posteriormente, volvió a ser publicado.

Se podría dejar ver esta misma tarde

Entre todo el revuelo por su futuro, a eso de las 18:00 horas de este jueves, el delantero acudirá a la gala de los Premios Marca para recibir el galardón que le premia como MARCA Leyenda.

Situación actual

La salida de Karim Benzema podría estar más cerca de lo que parece. La situación se ha precipitado y en las próximas horas se podría hacer oficial su marcha del Real Madrid. Según hemos podido conocer en los últimos días, el delantero pidió reunirse con Florentino Pérez para comunicarle su deseo de abandonar el club después de 14 años luciendo la elástica blanca.

¿Su posible destino? Arabia Saudí. Desde el país árabe están interesados en la contratación del Balón de Oro y una oferta de 100 millones por temporada procedente del Al-Ittihad le habrían hecho replantearse seriamente su futuro al frente de la plantilla madridista.

Cuántos goles ha marcado Karim Benzema

El jugador francés ha marcado un total de 353 goles en su etapa en el Real Madrid y está por detrás solamente de Cristiano Ronaldo.

¿Habrá rueda de prensa de Benzema?

Por el momento no hay confirmación oficial de que vaya a producirse una rueda de prensa de Karim Benzema para hablar sobre su futuro.

Su récord contra el Barcelona

El delantero del Real Madrid logró algo histórico en un partido contra el Barça: marcó un gol tan solo 21 segundos después de que arrancara el encuentro y convirtió este hito en el gol más rápido que jamás se había marcado en un Clásico.

Cuándo llegó al Real Madrid

Karim Benzema llegó al Real Madrid en el año 2009 y desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por toda la afición.

Dónde debutó

Benzema arrancó su carrera futbolística en el Lyon, donde rápidamente se alzó como uno de los grandes jugadores del equipo. Durante esta etapa, el equipo ganó cuatro veces seguidas el título de la Ligue 1 y él fue nombrado Jugador del Año de la Liga francesa en 2008.

Quiénes son los hermanos de Benzema

Karim Benzema viene de una familia muy grande. Tiene ocho hermanos (Gressy, Sabri, Nafissa, Faryd, Lydia, Sofia, Celia y Laeticia).

Cuántos años tiene Benzema

Karim Benzema nació el 19 de diciembre de 1987 y por lo tanto actualmente tiene 35 años.