Vinicius es el delantero más amonestado de Europa

Vinicius Jr. es el delantero con más amarillas de las cinco grandes ligas europeas. Tras su amonestación en la primera parte del partido frente al Espanyol en el Santiago Bernabéu, el brasileño se convirtió en el atacante que más tarjetas ha visto del continente.

La acción se produjo en el minuto 32, momento en el que le señalaron una falta muy discutible sobre Rubén Sánchez y vio su octava amarilla en la Liga. Con esta tarjeta se convierte en el jugador más tarjeteado del Real Madrid y sólo está una amarilla por debajo de Álex Baena, que es el futbolista con más cartulinas de la Liga. Vinicius dobla en amarillas a todos los jugadores de la plantilla salvo a Modric, que lleva cinco.

El propio Vinicius se quejó de esta situación al término de la victoria del equipo blanco ante los pericos. «Cuando los demás hacen falta no sacan amarilla. Cuando yo hago la primera, amarilla para mí. No quiero que me protejan, quiero que piten lo que es», sentenció el brasileño.

Sólo existe un caso actualmente similar al del brasileño. En la Ligue 1, Mounaim El Idrissy, delantero centro del Ajaccio, ha visto el mismo número de cartulinas amarillas que Vinicius. Este asunto sorprende aún más si uno se fija en que a su vez el brasileño es el jugador que más faltas recibe no sólo en la competición doméstica, sino también en Europa.

La lista de jugadas por la que recibió este castigo es amplia. Cuatro de ellas son por falta a un rival, la última de ellas fue la señalada el pasado sábado por Figueroa Vázquez en Chamartín. Otras tres fueron por encararse contra jugadores del equipo contrario, mientras que la que completa el listado fue presuntamente por perder tiempo.

Los indicios hacen pensar que en España se usa un diferente rasero que en Europa ya que, de las 12 amarillas que vio esta temporada, 11 fueron entre Liga y Copa y sólo una en Champions.

Decisivo

El lado positivo del partido contra el Espanyol fue que Vinicius volvió a reencontrarse con el gol. El brasileño suma ya 19 tantos en todas las competiciones y, con ese jugadón individual que materializó en el primero de la tarde para el Madrid, se convirtió en el futbolista de su país que más goles lleva en las cinco grandes ligas europeas. Supera así a Neymar que, con 18 goles, cerrará desafortunadamente su periplo goleador de esta temporada puesto que cayó lesionado hasta el fin de la misma.