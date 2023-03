Vinicius: «Hay que pensar por qué los árbitros sacan tarjeta cuando ya me han hecho 15 faltas»

Vinicius atendió a los medios de comunicación en zona mixta tras la victoria del Real Madrid frente al Espanyol en el Santiago Bernabéu. Los de Ancelotti ganaron por 3-1 y el empate, antes de la remontada, lo anotó el brasileño con un golazo.

Victoria importante

«Muy buena victoria y muy importante. Teníamos ganas de ganar y estoy feliz por marcar».

Gran gol

«Ha sido una gran jugada muy parecido a la que hice ante el Liverpool. La entreno bastante pero es muy difícil en los partidos con dos o tres jugadores por delante».

Hay Liga

«Tenemos que seguir con la cabeza tranquila y pelear hasta el final, que el Madrid nunca se rinde. Estamos peleando».

La amarilla

«Es un poco difícil siempre tener que hablar de eso. Siempre que hago la primera parte va con la tarjeta va para mi, y para los demás no la sacan. Tengo que tener la cabeza tranquila, mejorar para jugar y ayudar a mis amigos».

Árbitros

«Los árbitros hacen lo correcto. Pitan las faltas que tienen que pitar y sacan las tarjetas que tienen que sacar. Con el Madrid y conmigo siempre pasa, y esta temporada pasa mucho. No puede ser que sea el jugador que más faltas me hacen y el que más tarjetas tiene. Hay que pensar porque los árbitros sacan la tarjeta después de 15 faltas en el 89, para eso que no la saque y no perdemos tiempo».