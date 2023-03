Las notas del Real Madrid contra el Espanyol: Nacho, quédate

El Real Madrid ganó 3-1 al Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. Con este resultado, los blancos meten presión al Barcelona y siguen vivos en la Liga. Joselu adelantó a los catalanes, pero Vinicius y Militao dieron la vuelta al marcador antes del descanso. Asensio puso la guinda al final. Nacho puso en pie al coliseo madridista y La mejor noticia, sin duda, fue que Tchouaméni empieza a recuperar su nivel.

Courtois – BIEN

La primera pelota que fue entre los tres palos fue gol, pero poca culpa tuvo. Joselu la puso en la escuadra para abrir el marcador. Salvó el segundo con una gran parada tras una falta sacada en el costado zurdo por el Espanyol.

Carvajal – BIEN

Si mucho trabajo en defensa en los primeros minutos, ya que el Espanyol volcó su ataque por la otra banda, intentó sumar arriba. Probó suerte con una volea que se marchó por mucho. Buen partido del lateral. Terminó amonestado.

Militao – BIEN

Está en un estado de forma espectacular. Con un corte evitó el primer gol del Espanyol antes del minuto tres. Se confió, no contaba con el error de Camavinga, y dejó demasiado solo a Joselu en el gol del Espanyol. Con un gran cabezazo, hizo bueno un gran pase de Tchouaméni para hacer el 2-1. El sexto gol de la temporada para el brasileño.

Nacho – NOTABLE

Esta vez le tocó ser central. El Bernabéu le volvió a pedir que se quede, aunque parece difícil. Puso orden en defensa y sacó bien el balón desde atrás. Con la entrada de Rüdiger, pasó a ocupar el lateral izquierdo. Impresionante en la jugada que propició el gol de Asensio.

Camavinga – SUSPENSO

Aunque Ancelotti asegura que Camavinga sólo jugará de lateral izquierdo en caso de emergencia, la realidad es que volvió a ponerle de titular en ese costado cuando no era estrictamente necesario. Como ante el Betis. Y la realidad es que el francés, que no juega en su posición, quedó retratado en el gol de Joselu, ya que midió muy mal el centro. Luego, probó por primera vez a Pacheco. No estuvo especialmente bien. Ni siquiera cuando pasó a formar en el centro del campo.

Tchouaméni – NOTABLE

Es vital que poco a poco vaya subiendo su nivel. Fue titular en el corte y dejó su sello poniendo un pase perfecto a Militao que terminó en el segundo gol del Madrid. Perdió el balón, en una posible falta, en el gol de Joselu. Tras un gran partido, se fue a descansar al ser cambiado por Rüdiger.

Modric – BIEN

Clave en la remontada madridista. Su aparición entre líneas le vino muy bien al Real Madrid. Dio un pase a Vinicius en la segunda parte que estuvo cerca de acabar en gol. El Bernabéu se puso en pie cuando despidió al croata.

Kroos – BIEN

Se dirá lo que se quiera, pero es pura efectividad. Junto a Modric, clave en la resurrección madridista. Siempre acertado en sus elecciones. En medio de una gran ovación, dejó su sitio a Ceballos.

Valverde – BIEN

Le tocó abandonar el centro del campo para regresar al costado derecho del ataque. No fue muy protagonista con la pelota, pero su presión y energía mantuvieron a raya al Espanyol. Con la entrada de Asensio, pasó al centro del campo para jugar de interior.

Rodrygo – BIEN

Otra vez tuvo que hacer de Benzema, aunque le gusta poco. Casi pone en ventaja al Real Madrid con un disparo desde la frontal que se encontró con la respuesta de Pacheco. Al filo del descanso gozó de otra oportunidad, pero por poco. Pudo hacer un golazo de falta, pero se topó con el larguero.

Vinicius – NOTABLE

Tuvo que acudir al rescate a los 23 minutos. Tras haber hecho entre poco y nada, cogió la pelota, empezó a desbordar y soltó un derechazo que se coló en la portería de Pacheco. Se desesperó, como el Bernabéu, cuando Figueroa Vázquez le enseñó una rigurosísima amarilla. Antes del descanso, dio un pase a Rodrygo que estuvo cerca de acabar en gol. Fue sustituido por Álvaro Rodríguez al final.

Asensio – BIEN

Entró por Modric. Se intercambió la posición con Rodrygo. Pudo demostrar poco, aunque la única que tuvo acabó dentro. Un gol que sentenció el duelo.

Ceballos – BIEN

A falta de un cuarto de hora, saltó al campo por Kroos. Vio amarilla. Dejó su calidad con el balón.

Rüdiger – BIEN

Entró Tchouaméni para formar en el centro de la defensa. Cada vez más asentado.

Álvaro Rodríguez – BIEN

Otra vez, Ancelotti le dio pocos minutos, pero lo primero que hizo fue robar una pelota.

Ancelotti- BIEN

Volvió a apostar por Modric y Kroos de inicio y dejó, otra vez, a Asensio y Ceballos en el banquillo. Además, dio descanso a Rüdiger, apostando por Camavinga, otra vez, de lateral izquierdo, y desplazando a Nacho al centro de la defensa. Luego, quitó a Modric, Kroos y Tchoauméni, dejando claro quien será su centro del campo contra el Liverpool.