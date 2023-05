Los números que retratan a Benzema contra el Manchester City

El Real Madrid cayó de la manera más dolorosa posible en el Etihad Stadium frente al Manchester City. Los de Guardiola pasaron por encima del cuadro blanco con un 4-0 incontestable y los de Ancelotti quedaron eliminados. Uno de los jugadores más señalados fue Benzema. Su partido fue un desastre y los números así lo demuestran. Durante la primera parte tocó la pelota menos veces que ¡Ederson!

Benzema no estuvo bien frente al Manchester City. Tampoco estuvo del todo bien en el Santiago Bernabéu, pero su rendimiento en el Etihad dio un bajón considerable, como todo el equipo. El Real Madrid no pudo ante un cuadro citizen muy superior y el francés quedó muy señalado en la delantera.

Uno de los números más escalofriantes del partido de Karim Benzema en el Etihad lo encontramos durante la primera mitad. El City acorraló al Real Madrid en su área, le endosó dos goles (pudieron caer más si no fuera por Courtois) y los blancos fueron incapaces de salir a campo rival. El francés dio menos toques que Ederson en una primera mitad catastrófica (10 vs 13).

Benzema dio solamente 37 toques en todo el partido. Pero en la desastrosa primera parte solamente estuvo en contacto con la pelota en diez ocasiones, tres veces menos que el guardameta del Manchester City. Números que hablan por sí solos del pobre partido que realizó el delantero francés en un escenario de altura.

Cero faltas y tres pérdidas

El francés realizó 26 pases en todo el partido, con un porcentaje de acierto menor que Ederson. Y es que el portero brasileño le ganó en varias estadísticas al delantero del Madrid. Benzema no ganó ni un duelo aéreo, no realizó ninguna entrada y perdió la pelota en tres ocasiones. Realmente no estuvo fino.

Solamente disparó a portería una vez y llegó al final del partido con la eliminatoria sentenciada. Benzema salió del Etihad señalado con unos números desastrosos. El equipo tampoco acompañó, nadie excepto Courtois estuvo al nivel, pero el delantero madridista exhibió su bajón a un nivel superior que el resto. Sus estadísticas en Mánchester lo retratan.