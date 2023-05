Mijatovic se enciende para defender a España en el caso Vinicius: «Es el mejor país del mundo»

Predrag Mijatovic, ex jugador del Real Madrid, quiso pronunciarse también sobre el lamentable episodio de racismo que sufrió Vinicius en Mestalla el pasado domingo. El montenegrino, una de los jugadores más importantes en la historia del conjunto blanco, fue uno de los invitados de lujo que celebró Movistar+ en Madrid para presentar la nueva serie ‘Supergarcía’, dedicada a uno de los periodistas radiofónicos más icónicos en España José María García.

«Hay dos cosas que a mí me han molestado mucho. Primero, el pobre Vinicius, que está sometido a una enorme presión y un gran odio que no debería ser así porque además es un chico que es un buen chaval y tiene buen corazón, de verdad», comenzó Mijatovic sobre todo lo que ha venido sufriendo Vinicius Jr desde el inicio de esta temporada y más si cabe el pasado domingo en el estadio del Valencia.

Por otro lado, el ex futbolista del Real Madrid se mostró algo molesto por la imagen que se ha dado de España en el resto del mundo: «Y en segundo lugar, la imagen de España fuera. Nos dijeron un país racista. Yo llevo aquí 30 años, no he nacido en este país, pero ahora soy español. Muchísimos países europeos nos tienen envidia y eso de que España es un país racista… no». Pero Mijatovic lo dijo alto y claro: «Es el mejor país de Europa y del mundo. España puede ser otra cosa, pero racista imposible».