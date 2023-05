Javier Tebas: «A Vinicius le insultan porque es el mejor jugador de la Liga»

Javier Tebas ha asegurado que Vinicius recibe insultos en los campos de fútbol porque es el mejor jugador del fútbol español, como ya le ocurrió en su momento a Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Además, el presidente de la Liga ha prometido acabar con los cánticos racistas en seis meses si le dan las competencias que reclama y, a nivel personal, ha reconocido que está pasando su momento más duro desde que accedió al cargo debido a las acusaciones de racismo que está recibiendo.

Acabar con el racismo

«Con competencias estamos seguros de que en seis meses resolvemos el problema. Ya terminamos con los cánticos coreados, pero sin competencias es muy difícil acabar con los gritos racistas. Ya acabamos con los cantos coreados y acabaremos con los gritos racistas, seguro».

Vinicius

«Vinicius es el mejor jugador de la Liga y está siendo el blanco de los insultos porque es un gran jugador. Cuanto mejor jugador eres, también eres más blanco de los insultos. Por eso hemos puesto especial vigilancia en los partidos que juega Vinicius fuera de casa. Sabemos que Vinicius por ser un gran jugador genera esa especie de animadversión. Es lo mismo que le pasó a Cristiano Ronaldo y a Messi. No es porque sea un provocador».

Vinicius, Messi y Cristiano

«Yo no quería criticar a Vinicius, pero no tenía la sensación de que estuviera criticando. Puede ser que fuese mi error. No pretendía criticarlo, sino dar la información de que estábamos haciendo muchas cosas. Yo entiendo que Vinicius esté frustrado, es normal que no entienda de quién son las competencias, y que yo también esté frustrado porque yo sí las entiendo. En un Osasuna-Real Madrid sin que él se enterara denunciamos insultos racistas. Los grandes jugadores que son los que más insultos recibían, Cristiano recibía insultos homófobos y Messi recibía insultos contra la discapacidad intelectual».

No ha hablado con Vinicius

«No he hablado con Vinicius a posteriori de los hechos de Valencia. Es mejor que esto se calme más, pero no tengo inconveniente en hablar con él cuando todos nos hayamos explicado. Quiero que Vinicius siga en el fútbol español y si nos dan competencias le demostraremos aún más que la Liga lucha contra el racismo. Claro que estoy preocupado por la imagen del fútbol español, si no lo estuviera estaría loco. El fútbol español no es racista. Evidentemente me preocupa».

Problema de reputación

«Es un momento de reputación complicado. Ya hubo un problema de reputación hace unos años con la detención del presidente de la RFEF, Ángel María Villar, pero ni comparación con este. Desde luego este es mucho peor».

Abandonar el campo

«Si Vinicius se siente afectado, desde luego que le animaría a abandonar el terreno de juego. Él y el equipo y decírselo al árbitro, que es lo que corresponde. Le animaría a hacerlo y tendría el apoyo de la Liga y mi apoyo personal (…) Soy partidario de cerrar gradas y de que los equipos abandonen el campo. Más vale ese daño de imagen de retirarse de un estadio que continuar escondiéndolo y dejar que unos energúmenos vayan un estudio a lanzar insultos racistas».

Su peor momento

«Son mis peores días como presidente de la Liga y también como persona porque no soy racista y cuando te realizan una acusación tan grave te sientes mal».

Pasar a la acción

«Estoy cansado de reuniones y cosmética, que nos abracemos con mensajes contra el racismo. Lo que hay que hacer es actuar, ir a los juzgados. Muchas veces hay mucho pico y poca palas. Hemos cursado 136 denuncias en el Comité de Competición por cánticos violentos porque no queremos ni un insulto en nuestros estadios».