Vinicius y Benzema no se entrenan antes del partido contra el Sevilla

El Real Madrid preparó el encuentro contra el Sevilla con cuatro ausencias. La más destacada, la de Vinicius Junior, que no se ha recuperado de las molestias que sufre en la rodilla y no viajará al Sánchez Pizjuán. Tampoco estuvo Benzema, que sufrió un corte contra el Rayo Vallecano en el pie. Le tuvieron que dar cinco puntos en el vestuario del Santiago Bernabéu. Además, Asensio y Mariano no se ejercitaron junto al resto de sus compañeros.

Por otro lado, ascendieron con el primer equipo los canteranos Álvaro Rodríguez, que tiene muchas opciones de ir a Sevilla, Nakai, Noel y el portero del Juvenil B Fran, ya que Luis López, que suele hacer las labores de tercer guardameta, no estaba.

El Real Madrid afronta el último partido fuera de casa de la temporada. Los blancos intentarán sumar tres puntos más para seguir siendo segundos. Además, esperan que el duelo sea tranquilo, tras lo sucedido ante el Valencia en Mestalla.