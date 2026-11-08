Iturralde insinúa que Maffeo mereció la expulsión contra el Real Madrid: «Su comportamiento sobra en el fútbol»

Iturralde ha sorprendido hasta al Real Madrid después de aliarse con el sentimiento del equipo de José Mourinho de que Maffeo debía haber sido expulsado en Mestalla. El lateral argentino fue uno de los claros protagonistas del Valencia después de provocar el primer gol del conjunto blanco tras una polémica falta a Mbappé. Pese a que el defensa y todo su equipo protestaron al colegiado exigiendo que no fuera ni falta, para el ex árbitro pudo haber sido demasiado leve la amarilla.

Cerca del minuto 27, Maffeo dio un empujón al francés por detrás cuando se plantaba solo ante el portero. Kylian cayó cerca del borde del área y el árbitro señaló la falta y le mostró la tarjeta amarilla. Una decisión que provocó que el lateral se quedase alucinado y comentándole que solo había sido una leve carga. Para Iturralde, la interpretación arbitral pudo haberse quedado corta: «El primer gol del Real Madrid viene de una falta muy clara de Maffeo, que no sé por qué se queja. Va a controlar el balón Mbappé y le empuja por detrás. Es una amonestación clarísima. Es más, si el árbitro ve que puede hacer ese control y Mbappé y acabar en oportunidad manifiesta de gol, en lugar de amarilla sería roja. Aquí no hay duda de que es falta y mínimo amarilla», dijo.

Incluso reconoció que Maffeo tuvo un carácter que no pueden permitirse: «Comportamientos como los de Maffeo sobran en el fútbol español, se lo tiene que hacer ver». Aunque sobre la expulsión a Gayà tiene más dudas: «Si le echa por oportunidad manifiesta de gol, perfecto. Yo aquí creo que no cabe el juego brusco grave. Es muy aparatosa la jugada, pero Gayà se pone por delante y le derriba con el cuerpo. No va con los tacos por delante ni con la pierna. Le hace una pantalla y le derriba. Aquí hay que ver si es juego brusco grave u oportunidad manifiesta de gol. Si le expulsa por lo segundo, vale, pero si es por lo primero, se equivoca y tuvo que llamarle el VAR para que revisase la jugada», comentó en DAZN.