Hugo de Llanos reaparece con el Real Madrid después de 18 meses lesionado

Hugo de Llanos puso fin a su infierno. Después de su grave lesión a final de la temporada 2024/25, el centrocampista por fin pudo volver a jugar con el Real Madrid en un partido amistoso contra el Leganés B. Un año y medio después, el futbolista de 21 años regresó con el objetivo de volver a impresionar en Valdebebas tal y como hizo hace un par de temporadas, hasta tal punto de sonar con fuerza para el futuro del primer equipo.

Desde hace semanas se estaba machacando en su vuelta bajo la atenta mirada de López de Lerma después de una larga recuperación en la que por fin pudo disfrutar de sus primeros minutos, pese a que no era un encuentro oficial. Una prueba para ganar rodaje con el objetivo de entrar en la próxima convocatoria con el Castilla. Y vuelve con las mismas ganas con las que se fue. De Llanos venía de impresionar con el Juvenil C con Álvaro Arbeloa después de escalar a pasos agigantados en La Fábrica.

Fue entonces cuando llegó la ansiada llamada de Raúl González para subirle al Castilla ante una plaga de bajas que le abrió la oportunidad. Fue sumando poco a poco minutos y convenciendo para asentarse en el último escalón del primer equipo, dejando un registro de dos goles en 16 partidos pese a que no gozaba de la titularidad. Eso le hizo cumplir un sueño: la llamada del Real Madrid. Entró en la convocatoria de Champions contra el Liverpool en Anfield a finales de 2024.

Pero, cuando mejor estaba, llegó su peor momento. Siendo el líder del Real Madrid C, Hugo de Llanos se lesionó en abril después de un partido ante el Rayo Majadahonda. En total dejaba un camino de 10 goles en 39 partidos entre todas las categorías inferiores, incluida la Youth League. Eso le hizo tener que parar cuando estaba en pleno crecimiento. Se quedó sin jugar toda la temporada pasada y esta por fin podrá volver paulatinamente. El objetivo es que llegue al nivel que tuvo en la temporada 2023/24, justo cuando empezó su explosión, donde fue Pichichi del conjunto madridista con 26 goles.

A pesar de ser mediocampista, De Llanos ha demostrado tener un olfato goleador y un enganche perfecto con una proyección tremenda. La lesión le obligó a parar y ya salió del túnel, por lo que ahora comienza una segunda etapa en la que buscará cumplir su sueño de poder debutar con el primer equipo del Real Madrid.