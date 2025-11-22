El árbitro Francisco Hernández Maeso dirigirá el Elche – Real Madrid, duelo de la 13ª jornada de Liga que se disputará este domingo (21:00 horas) en el estadio Martínez Valero. El CTA ha designado al colegiado extremeño para este importante encuentro de Liga, con Mario Melero López en el VAR.

Hernández Maeso es un árbitro joven, de 37 años, que cumple esta temporada su tercer curso futbolístico en Primera División. Al Real Madrid sólo le ha arbitrado en dos ocasiones en toda su carrera, una por temporada: en enero de 2024 ante el Almería (3-2) y en marzo de 2025 contra el Rayo Vallecano (2-1), ambos encuentros en el Santiago Bernabéu.

Así, será la primera vez que Hernández Maeso arbitre al Real Madrid como visitante y será también la primera ocasión que dirija un encuentro del equipo blanco esta temporada. Por su parte, al Elche jamás le ha arbitrado, por lo que debutará contra el conjunto ilicitano en este duelo en el Martínez Valero.

El Real Madrid jugará ante el Elche el encuentro de la 13ª jornada, que empieza con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, aunque los culés juegan antes, este sábado ante el Athletic Club. El partido llega tras el parón por selecciones, al que se fue el Real Madrid con dudas tras perder en Liverpool y empatar en Vallecas.

En el VAR estará Mario Melero López, un viejo conocido con varias polémicas en su trayectoria y que ahora sólo es colegiado de videoarbitraje tras concluir su etapa como árbitro principal de campo. Como es habitual esta temporada, el Comité Técnico de Árbitros ha hecho oficiales los colegiados de los partidos un día antes de la disputa de los mismos.

Por su parte, Cuadra Fernández, madrileño pero adscrito al colegio balear, arbitrará el Getafe – Atlético de Madrid, derbi madrileño.