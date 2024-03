Hazard vuelve al fútbol… para jugar la Kings League de Piqué

Eden Hazard volverá al fútbol… pero para jugar la Kings League organizada por Gerard Piqué. El ex del Barcelona busca levantar las audiencias de su competición con la participación del futbolista recién retirado el pasado verano. El belga, que sigue residiendo en Madrid después de anunciar su retirada tras rescindir con el conjunto blanco, participará en el Mundial de la competición que se disputará en México del 26 de mayo al 8 de junio.

A sus 33 años, Hazard volverá al fútbol en el torneo organizado por Piqué en el que también estarán Zlatan Ibrahimovic, Ferdinand, Mario Götze o hasta Neymar, que será participe mientras se recupera de la grave lesión de rodilla que le impedido estar en la presente temporada en Arabia Saudí y que también le hará perderse la próxima Copa América que se disputa este verano.

Hazard disputará el Mundial de la Kings League en el equipo Deptostra FC propiedad de la creadora de la contenido Céline Dept, toda una celebridad en su país tras alcanzar de forma reciente los 10 millones de suscriptores.

He’s done with the old football, now he’s onto the new.

👑 Welcome, Eden Hazard, to the Kings World Cup. pic.twitter.com/O9uHTYE7Uv

— Kings League World (@_KingsWorld) March 25, 2024