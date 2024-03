Piqué da su versión del robo de Gil Manzano al Madrid: «No está mal pitado»

Gerard Piqué no tardó mucho en pronunciarse sobre el escándalo que se vivió en Mestalla el pasado sábado, cuando Gil Manzano pitó el final del partido entre el Valencia y el Real Madrid justo cuando Brahim Díaz estaba poniendo el centro que acabó en el gol de la victoria de Jude Bellingham para los blancos. El tanto no subió al marcador y los de Carlo Ancelotti se tuvieron que conformar con el 2-2 debido a la pésima decisión del árbitro extremeño que tantos dolores de cabeza le costó al mítico central del Barcelona.

Pero a pesar de todo su pasado juntos, Piqué piensa que lo que hizo Gil Manzano no está mal pitado. Por recordarlo, lo que sucedió fue lo siguiente. El Real Madrid puso un córner y el colegiado había avisado de que era la última jugada del encuentro. El portero del Valencia, Mamardashvili la despejó y el balón cayó en los pies de Brahim, que la controla hasta el lateral del área y al mandar el centro a Bellingham es cuando suena el pitido final.

Ni los propios jugadores se dieron cuenta, ni siquiera los del Valencia, y prueba de ello es la reacción del central valencianista, Mosquera, que llegó incluso a darle golpes al césped fruto de la frustración de que te remonten en el último suspiro. Finalmente, eso no pasó. Piqué, en su análisis de la acción, afirmó que «no es la primera vez que lo hace», refiriéndose a Gil Manzano.

«Lo de ayer no es la primera vez que lo hace. Yo entiendo que el Madrid pueda llegar a quejarse, tenía que haber pitado mucho antes, no está mal pitado, está pitado tarde. Pitar justo cuando estás centrando no tiene ningún sentido», aclaró Pique junto a Ibai Llanos en su canal de Twitch. Luego también recordó su mala experiencia con Gil Manzano cuando le expulsó en el último partido de su carrera profesional.

El pasado entre Piqué y Gil Manzano

«Me echó en El Sadar, que yo no dije nada, pero aparte de esto, que a mí al final me da igual, tiene un historial ya que no lo entiendo, porque es árbitro internacional, tendría que tener un nivel top», insistió Piqué. Aquel día el árbitro extremeño también sacó una roja a Robert Lewandowski, que le salió muy cara, pues acarreó cuatro partidos de sanción por su gesto en la nariz en su camino hacia vestuarios.

Por último, Piqué remató de la siguiente forma: «Todos sabemos ya el nivel que tiene este árbitro». Pero la de El Sadar no es el único roce que se le recuerda al antiguo defensa con Gil Manzano. A lo largo de los últimos años, varios jugadores del Barça condenaron a este árbitro como el peor que le podían asignar, pero en el caso del catalán, se las tenía tiesas con él, incluso tras la conclusión de algunos choques.

El ejemplo perfecto es el del Clásico de Liga en Valdebebas de 2021. Ese día el Real Madrid le ganó al Barcelona por 2-1 y Piqué acabó muy molesto porque Gil Manzano sólo había añadido cuatro minutos. El central, que estaba en el banquillo, esperó hasta que el extremeño cogiera su camino al túnel para detenerle y protestar su decisión con el descuento. En ese momento se topó con Luka Modric, que le dijo lo siguiente: «Estás esperando para rajar ahora, eh», a lo que respondió Piqué: «Hombre, cuatro minutos (de añadido)…». El croata le retiró la mano y le preguntó: «¿Cuántos quieres?».