Guti y Sergio Quirante revolucionan las redes durante el Real Madrid-Girona

Real Madrid y Girona se enfrentaron en un duelo estelar en el Santiago Bernabéu con motivo de la jornada 24 de la Liga EA Sports. Un partido con la Liga en juego, ya que se medían el primer y segundo clasificado del campeonato español. Una narración dirigida por Miguel Ángel Román donde los cometarios de Guti y Sergio Quirante revolucionaron las redes durante la disputa del partido.

Dazn retransmitió el gran partido de la jornada 24 de la Liga EA Sports entre el Real Madrid y el Girona desde el Santiago Bernabéu. Un partido donde el campeonato estaba en juego. Miguel Ángel Román fue el encargado de narrar dicho encuentro. A su lado, para los comentarios, Guti, Soriano y Edjogo analizaron el partido. El ex jugador del Real Madrid fue tendencia en redes sociales.

Las redes sociales también se revolucionaron con los comentarios de Sergio Quirante a pie de campo. El periodista fue tendencia hace semanas por el audio que salió donde Soto Grado y Nacho valoraban una acción polémica entre Rodrygo y Valles. Un audio que en primera instancia fue desmentido por el CTA, porque en ningún momento se afirmaba lo publicado. Posteriormente, el periodista pidió perdón.

De esta manera, Sergio Quirante volvió a realizar el pie de campo del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en su duelo por la Liga contra el Girona y los comentarios del periodista fueron tendencia en las redes sociales durante la disputa del encuentro.

Una de las voces más reconocidas y críticas que se han escuchado en las últimas horas ha sido la del ex futbolista del Real Madrid y coetáneo de Xavi, José María Gutiérrez ‘Guti’. El mítico ’14’ del club blanco considera que el todavía entrenador del Barcelona «ha pensado en él y no en el club», lo que concibe como un «palo» a Laporta «que no se merece».

Guti ha afirmado que, a su modo de entender, Xavi «estaba desbordado». Y eso se refleja en todos los gestos que tenía en el banquillo, por ejemplo, en las protestas a los árbitros o, como sucedió durante la goleada que le endosó el Villarreal, cuando se dirigió a la cámara y espetó: «Es una vergüenza, es una vergüenza».

Para el ex futbolista del Real Madrid, ese gesto estuvo fuera de lugar. «Tú lo puedes pensar, pero un entrenador de una entidad como el Barcelona no lo puede decir. Y si lo dices y te pilla la cámara, vale, pero no vas tú a la cámara a decírselo. Eso es una prueba de que está desbordado por la situación», analizó Guti en El Chiringuito de Jugones.

La leyenda blanca también lanzó una pregunta. «¿Cuántos años ha estado Xavi en el Barcelona?, ¿no sabía a dónde iba? ¿no sabía lo que es ese banquillo? El Barcelona pierde y te matan, gana y juega mal y te matan. ¿Eso no lo sabía? Lo que está demostrando es que no estaba preparado. No digo que Xavi sea buen o mal entrenador, pero no estaba preparado para este reto en este momento», dijo.