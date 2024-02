Vinicius firma una exhibición

Llega el momento de la verdad. La hora H y el día D. Y entonces, Vincius Junior aleja cualquier molesta cervical, se pone de nuevo el traje de corto y se marca un partidazo ante el Girona y ante Yan Couto, que tenía un examen en el estadio Santiago Bernabéu. El brasileño dejó su firma en un partido que puede marcar la Liga a los siete minutos de partido, cuando soltó un zapatazo desde el costado izquierdo que terminó besando las redes gerundenses. Golazo para dejar claro que en las grandes noches, o tardes, como fue el caso, siempre se puede contar con sus servicios.

Vinicius dio un auténtico recital en la banda izquierda para deleite de su afición, de los amantes del fútbol y de su seleccionador, ya que Dorival Junior no se quiso perder el encuentro entre los dos jefes de la Liga que se celebró en el estadio Santiago Bernabéu.

Vinicius tuvo el marcaje de uno de los defensas de la Liga, como es Yon Couto, pero su compatriota se vio superado por el madridista. Hizo lo que quiso con él durante un partido en el que los blancos sumaron tres puntos de campeonato que les acerca un poquito más hacia el título número 36.

Pero no sólo le dio la noche a su defensor cada vea que decidía encararle, sino que también tuvo tiempo de dar asistencias. En concreto, a Jude Bellingham, para que el inglés hiciese el segundo gol de los madridistas ante el Girona. El brasileño tiró de exterior y metió un balón en profundidad a socio para que este, tras regatear a Gazzaniga, hiciese el 2-0.

También fue protagonista en el tercer gol de los blancos. Hizo un jugadón que provocó la desconexión de la zaga gerundense, pero su disparo lo paró el meta rival, aunque no lo atajó, lo que permitió a Jude hacer su último servicio mandando el balón al fondo de la red antes de irse con molestias en el tobillo.

Ahora, Vinicius se prepara para ponerse el traje de la Champions. Ese que tanto le gusta. El Real Madrid necesita hacer un buen partido en Leipzig para acercarse a los cuartos de final de la Champions. Un gran Vini facilitaría mucho las cosas a los de Ancelotti.

Confía siempre en Carvajal

Lo lleva demostrando toda la vida, no lo iba a hacer ahora. Si Rüdiger no podía jugar y le tocaba ser central, otra vez, pues no había problema. Lo sabía Ancelotti y lo sabía todo el madridismo. El de Leganés se plantó en el centro de la defensa junto a Tchouaméni y ambos fueron capaces de frenar al equipo más goleador del campeonato. Lo más curioso es que el central zurdo fue el español.

Tras jugar el derbi en esa posición y rendir a un gran nivel, ante el Girona volvió a dejar claro que se puede contar con él siempre que se le requiera. Y si la siguiente ocasión es en Leipzig, pues allí que irá para ser central. Todo dependerá de cómo evoluciona la contractura de Nacho.

Rodrygo lo necesitaba

Necesitaba hacer cuanto antes Rodrygo su gol número 50 con el Real Madrid. Un tanto que llega tras 199 partidos con la camiseta blanca. Después de realizar 11 disparos entre los tres palos sin suerte y encadenar cinco partidos sin ver portería, por fin ante el Girona puso punto final a su sequía con un derechazo imparable.

Bellingham da el susto

Jude Bellingham pidió el cambio a los 56 minutos de partidos ante el Girona tras sufrir dos torceduras de tobillo. La primera fue el primer acto, después pisar a Eric García, mientras que la segunda se produjo al comienzo del segundo periodo en una acción con Pablo Torre. Antes de retirarse, tuvo tiempo de hacer el tercer gol madridista, pero justo a continuación miró al banquillo, pidió el cambio y se tiró al césped. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Brahim.

Las notas del Real Madrid