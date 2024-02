El Girona provoca al Real Madrid con otro cartel en el Bernabéu: «Hay estadios con techo…»

El Girona colocó un cartel en los aledaños del Santiago Bernabéu justo antes del encuentro que le medía al Real Madrid con la Liga en juego. Una provocación del cuadro catalán en un partido donde todas las miradas están puestas, ya que primero y segundo se enfrentan en la jornada 24 de la Liga EA Sports.

«Hay estadios con techo. Hay equipos sin», rezaba el cartel del Girona que el cuadro catalán colocó justo enfrente del Santiago Bernabéu con sus colores y su escudo. Una provocación que se une a la lona que colocaron en el centro de Madrid a lo Laporta.

El pasado miércoles, el Girona publicó en sus redes una imagen insólita e inesperada, en la que aparecía una pancarta colocada en un edificio de Madrid. En ella, se pudo leer «cuando el curriculum no lo es todo», en clara referencia a la historia y palmarés con la que cuenta el Real Madrid y la comparativa con el equipo catalán, que hasta hace seis años no había pisado la Primera División.

Se trata de una campaña publicitaria de uno de sus principales patrocinadores, que ha aprovechado el encuentro que les medirá al Real Madrid para colocar en la capital una lona gigante en la que aparecen los jugadores del Girona celebrando un gol. El motivo del eslogan elegido es que se trata de un portal de búsqueda de empleo.

El Madrid recibe al Girona

El Real Madrid recibe este sábado al Girona en la jornada 24 de la Liga EA Sports 2023-2024, un duelo entre los dos primeros clasificados que podría ser clave para las aspiraciones al título doméstico de ambos equipos, con los blancos algo mermados en defensa y con la Champions la próxima semana, mientras los catalanes, a solo dos puntos, deben asaltar el Santiago Bernabeú para recuperar el liderato.

El feudo madridista acoge este sábado (18.30 horas) un encuentro tan vibrante como decisivo por el devenir del campeonato doméstico en las próximas semanas. Un duelo exigente en el que el Real Madrid defiende la primera plaza y sus 58 puntos, frente a un Girona (56, más que los 49 con los que acabó el curso pasado), a solo dos unidades de los blancos, con la opción por tanto de arrebatarle el liderato.

No obstante, ambos técnicos, Carlo Ancelotti y Míchel Sánchez, aseguran que la Liga no se decidirá este sábado en el Bernabéu. «No creo que la Liga se decida mañana, pase lo que pase», defendió el italiano en la previa, mientras el de Vallecas reconoció que «una victoria sería muy especial», aunque no les confirmaría como «candidatos» al título.

Los números les contradicen en cierta manera, ya que un triunfo blanco, que tres días después disputará la ida de octavos de final de la Champions ante el RB Leipzig en Alemania, les pondría con un colchón de cinco puntos, con opción de ampliar incluso la distancia con los teóricos candidatos FC Barcelona, a ocho, y Atlético de Madrid, a diez.

Mientras que si los tres puntos caen del lado catalán, se encendería de nuevo la batalla por el trofeo y daría alas a su ilusión en la que ya es una temporada histórica. Y no es una machada imposible, ya que el Girona –segundo mejor visitante, todavía sin perder lejos de Montilivi– es un hueso duro para los merengues con un balance en Liga de un triunfo, un empate y solo una derrota en sus visitas al Bernabéu.

Ambos conjuntos afrontan el decisivo encuentro después de empatar sus encuentros más recientes. Los madridistas, en el derbi, también en el Bernabéu, con un gol en el minuto 93 (1-1) del Atlético que enfrió un buen partido de los de Ancelotti. El Girona, también se dejó dos puntos con en la visita de la Real Sociedad a Montilivi, que terminó 0-0 con un gol anulado con polémica.