Dovbyk llega a tiempo para enfrentarse al Real Madrid

El Girona pisará el sábado el Santiago Bernabéu con la intención de seguir asombrando al mundo del fútbol e intentará llevarse los tres puntos del coliseo blanco en un partido trascendental para las aspiraciones de ambos conjuntos de conseguir el título de Liga. Finalmente, Míchel, aunque no podrá estar en el banquillo por su expulsión ante la Real Sociedad, sí que podrá contar con Dovbyk, una de sus armas más letales esta temporada.

El delantero ucraniano, Pichichi de la Liga EA Sports con 14 dianas, finalmente se ha recuperado de la dolencia que arrastraba en la rodilla y que le impidió estar en el choque ante el conjunto donostiarra. Por ello, Míchel ha podido incluirlo en la convocatoria que ha dado a conocer y Dovbyk, si nada cambia, será titular ante el Real Madrid.

Por contra, el entrenador madrileño y ex futbolista del Rayo Vallecano no podrá contar con el central Blind ni con Yangel Herrera, ambos sancionados. El ex jugador del Manchester United y Ajax es el eje de la defensa gerundense y supone una baja sensible para la zaga del conjunto catalán. Por su parte, el venezolano comenzó la temporada siendo titular indiscutible en el carril derecho pero poco a poco ha ido perdiendo protagonismo, en buena parte, por el gran rendimiento del brasileño Yan Couto. Toni Villa y David López también causarán baja y no viajarán a Madrid.

El Real Madrid, por su parte, no podrá contar con Nacho en el centro de la defensa, de lejos, la línea más castigada por las lesiones del equipo de Ancelotti. La buena noticia para el técnico italiano es que recupera a Rüdiger y a Vinicius que sí podrán enfrentarse al colíder de la competición. El alemán, una vez superado el golpe que no le permitió jugar ante el Atlético de Madrid, será titular en el centro de la defensa junto a Tchouameni. Mientras, el brasileño, parece haber dejado atrás sus molestias cervicales que le impidieron participar en el derbi y que le han convertido en duda de última hora para el partido ante el Girona.

Duelo por la Liga

Por tanto, el choque tiene todos los alicientes necesarios para convertirse en un gran espectáculo futbolístico aunque quede algo deslucido por las bajas de ambos conjuntos. Actualmente, el Real Madrid es líder de la Liga con 58 puntos, dos más que el conjunto dirigido por Míchel, por lo que el partido en el Bernabéu se antoja crucial.

Si los blancos consiguen la victoria, alejarán al Girona a cinco puntos, la máxima distancia que ha existido en lo que va de competición entre el líder y el segundo clasificado. Sin embargo, si el equipo revelación consigue asaltar el feudo blanco y se lleva los tres puntos, se volverá a colocar primero y presentará, de manera innegable, su candidatura y sus credenciales para convertirse en campeón de la Liga EA Sports.

Los de Ancelotti ya desaprovecharon una oportunidad de oro la pasada jornada de poner tierra de por medio con el Girona. Los de Míchel empataron en casa frente a la Real Sociedad y el Real Madrid tan solo pudo conseguir un punto en el derbi tras el gol en el descuento del ex madridista Marcos Llorente.