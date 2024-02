Oficial: Míchel no se sentará en el Santiago Bernabéu

El Girona se jugará el liderato de la Liga EA Sports y todas sus aspiraciones contra el Real Madrid sin Míchel. El entrenador del equipo catalán fue expulsado en el último partido del pasado fin de semana ante la Real Sociedad y el Comité de Competición le ha sancionado con dos partidos. Por ello, el técnico madrileño no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu, pero tampoco en el trascendental choque ante el Athletic Club la próxima semana en San Mamés.

En una semana, el Girona se juega prácticamente la Liga ante el primer clasificado, el Real Madrid, y el Athletic Club, que es quinto clasificado. Y ambos partidos fuera de casa y en dos de los estadios más complicados del campeonato como lo son el Santiago Bernabéu y San Mamés.

En el último partido del Girona ante la Real Sociedad, el técnico madrileño se mostró en desacuerdo con una decisión de Gil Manzano protestando en los instantes finales del encuentro. Por ello, el colegiado consideró en el acta que la tarjeta roja fue «por salir del área técnica protestando reiterada y con gestos ostensibles una de mis decisiones».

Por ello, el Girona consideró desproporcionada la sanción y lo reclamó ante el Comité de Competición: «Estando ante una tarjeta roja totalmente desproporcionada, pues debería a lo sumo ser considerada como una tarjeta amarilla según el Código Disciplinario de la RFEF». Pero este organismo no ha logrado satisfacer los deseos del club catalán: «Míchel será castigado con 2 partidos de suspensión por protestas al árbitro, además de una multa accesoria en cuantía de 700 euros al club y 600 al infractor, según el artículo 127», relata el Comité de Competición.

Míchel no es el único

Pero Míchel no es el único que no estará en el Santiago Bernabéu. O mejor dicho sobre el terreno de juego, pues dirigirá al equipo desde uno de los palcos del estadio blanco. Tampoco podrá estar Dailey Blind por protestar al árbitro. «En el caso del jugador Daley Blind, las imágenes aportadas permiten apreciar que en efecto el futbolista amonestado se dirige al colegiado al finalizar el encuentro y le formula de forma inequívoca observaciones durante un espacio de tiempo no breve, cuyo contenido no ha sido acreditado por el club alegante, no pudiendo por ello este Comité considerar desvirtuada la presunción de veracidad del acta».

«Es cierto que, como indica el Club, la actitud del jugador no indica en momento alguno falta de respeto o menosprecio hacia el colegiado, pero no es ésta la razón por la que se le muestra la tarjeta amarilla, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación del tipo de observación formulada», zanja el organismo sobre la sanción sobre Blind.

El polivalente defensa holandés se ha convertido en una de las piezas más importantes en su primer año como jugador del equipo gerundense. El internacional por Holanda cumple ciclo de amarillas (cinco) y sólo tendrá un encuentro de sanción, por lo que sí estará disponible para el encuentro ante el Athletic Club.