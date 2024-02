La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con el Girona en el estadio Santiago Bernabéu tendrá a Vinicius Junior como titular en el frente ofensivo y, Rüdiger, dependiendo de la última prueba que tendrá que pasar en la mañana del partido, en el centro de la defensa. Nacho no ha entrado en la convocatoria al sufrir una sobrecarga que, en principio, no le impedirá estar contra el Leipzig el próximo martes en la ida de los octavos de final de la Champions.

En la portería estará Lunin. El ucraniano formará bajo palos en la alineación del Real Madrid. En el lateral derecho actuará Dani Carvajal, mientras que el costado zurdo será para Mendy. La pareja de centrales, será la formada por Rüdiger, si está recuperado del golpe que sufrió ante el Getafe, y Tchouaméni, que formará en el centro de la zaga de emergencia.

En el centro del campo, en el corte jugará Camavinga, mientras que por delante actuarán Valverde y Kroos. En la punta del diamante formará Bellingham, mientras que el ataque madridista será para Rodrygo y Vinicius Junior. Ancelotti sí confirmó la presencia de Vini en la alineación del Real Madrid.

Ancelotti quita presión

A pesar de que el duelo ante el Girona tiene aroma a final por la Liga, Ancelotti quiso quitar presión a los blancos: «Quien gane mañana toma ventaja, pero la Liga sigue siendo muy larga. Los dos equipos estamos muy bien posicionados y el partido de mañana no decidirá la Liga, sino quién tomará ventaja frente a los otros. No creo que la Liga se decida mañana pase lo que pase. Los dos equipos tenemos una puntuación muy alta y cuanto antes lleguemos a los 80 puntos, antes llegaremos a ganar. Con 80 no ganas la Liga, pero si te acercas lo antes posible estás muy cerca».

«Es un partido exigente contra un equipo que lo ha hecho mejor que todos, como el Real Madrid. Será difícil y les tenemos mucho respeto. Tenemos toda la confianza de volver a ganar después de un empate», añadió el italiano.

«La ilusión que tiene el Girona es grande. Puede ganar el partido y liderar la Liga y su ilusión es importante. Hay que tenerlo en cuenta. Y además tiene el dinero para alquilar un espacio en Madrid, que no es barato», continuó Ancelotti, que bromeó sobre la iniciativa de los catalanes poniendo una lona en una calle de la capital de España.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con el Girona: Lunin; Carvajal, Rüdiger, Tchouaméni, Mendy; Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham; Rodrygo y Vinicius.