La dura crítica de Guti a Xavi tras anunciar su macha del Barcelona: «No estaba preparado»

Desde que Xavi renunciara el pasado sábado a continuar como entrenador del FC Barcelona a partir de la próxima temporada, no hay periodista o analista futbolístico que se haya quedado sin opinar acerca de la decisión del técnico de Terrasa.

El ex futbolista del club culé y de la selección española aseguró que dejaba el cargo el 30 de junio porque sentía que el equipo necesitaba un cambio de rumbo. Los últimos resultados han acelerado el proceso aunque Xavi ha desvelado que la decisión la tomó a principios de curso ya que «no se valora ni se ha valorado nuestro trabajo. Por eso lo dejo», ha afirmado el técnico.

Una de las voces más reconocidas y críticas que se han escuchado en la últimas horas ha sido la del ex futbolista del Real Madrid y coetáneo de Xavi, José María Gutiérrez ‘Guti’. El mítico ’14’ del club blanco considera que el todavía entrenador del Barcelona «ha pensado en él y no en el club», lo que concibe como un «palo» a Laporta «que no se merece».

🤷‍♂️ "¿XAVI no sabía lo que era el BANQUILLO del BARÇA? ¿Dónde pensaba que venía?"#Guti, más crítico que nunca con el entrenador culé #ChiringuitoXavi. pic.twitter.com/Lf9xgVLYoD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2024

Guti ha afirmado que, a su modo de entender, Xavi «estaba desbordado». Y eso se refleja en todos los gestos que tenía en el banquillo, por ejemplo, en las protestas a los árbitros o, como sucedió durante la goleada que le endosó el Villarreal, cuando se dirigió a la cámara y espetó: «Es una vergüenza, es una vergüenza».

Para el ex futbolista del Real Madrid, ese gesto estuvo fuera de lugar. «Tú lo puedes pensar, pero un entrenador de una entidad como el Barcelona no lo puede decir. Y si lo dices y te pilla la cámara, vale, pero no vas tú a la cámara a decírselo. Eso es una prueba de que está desbordado por la situación», analizó Guti en El Chiringuito de Jugones.

La leyenda blanca también lanzó una pregunta. «¿Cuántos años ha estado Xavi en el Barcelona?, ¿no sabía a dónde iba? ¿no sabía lo que es ese banquillo? El Barcelona pierde y te matan, gana y juega mal y te matan. ¿Eso no lo sabía? Lo que está demostrando es que no estaba preparado. No digo que Xavi sea buen o mal entrenador, pero no estaba preparado para este reto en este momento», dijo.

Guti se pone duro con Xavi

Además, Guti fue más allá y dio su punto de vista sobre cómo debió gestionar Laporta esta crisis. «Xavi no debería haber dado esa rueda de prensa. Debían haber hablado los dos y pensar: cuál es el beneficio para el club y qué es lo que puede perjudicarle. Si va a hablar, que se vaya hoy. Que dimita pero que se vaya hoy», aseveró José María Gutiérrez.

En cuanto a la reacción de Laporta de respetar la decisión de Xavi por ser una leyenda del club, el ’14’ blanco lo ve lógico pero con un matiz. «Una cosa es que ambos conozcan la decisión y otra muy distinta es que se haga pública, eso puede perjudicar al vestuario», apuntilló el que fue centrocampista del Real Madrid.