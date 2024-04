El Real Madrid apuesta por Fortea

Jesús Fortea es el favorito del Real Madrid dentro de La Fábrica para ocupar la posición de lateral derecho en un futuro y ser el relevo generacional de Dani Carvajal. El jovencísimo defensa valenciano de 17 años es indiscutible para Arbeloa, la temporada que viene estará en el Castilla y es una de las grandes perlas dentro de la cantera madridista.

Jesús Fortea (Albal, Valencia, 2007) es una de las grandes promesas que tiene el Real Madrid dentro de su cantera. El jovencísimo lateral derecho, de solamente 17 años, llegó a La Fábrica en el verano de 2022 procedente del Atlético de Madrid. Con Fortea, cuando tenía apenas 14 años, se rompió el pacto de no agresión a nivel de cantera entre el cuadro rojiblanco y la entidad madridista.

Pocos años después, el tiempo le ha dado la razón al Real Madrid, que hace muy poco decidió renovar a Jesús Fortea hasta 2026. El lateral derecho del Juvenil A, que estará dos semanas sin jugar por una pequeña lesión en el sóleo, es uno de los imprescindibles para Álvaro Arbeloa en su equipo. Su gran talento lo convierte en el favorito de La Fábrica para ser el relevo generacional de Dani Carvajal.

Cuando Dani Carvajal cumpla 38 años y su retirada del fútbol se acerque, Jesús Fortea solamente tendrá 23 años y tendrá una edad perfecta para relevar a Dani Carvajal en el lateral derecho del primer equipo del Real Madrid. Es el favorito para dar ese paso. De canterano a canterano. La proyección y la calidad la tiene.

Fortea dará el salto al Castilla

Todo apunta a que la próxima temporada el lateral derecho del Real Madrid Castilla será Jesús Fortea. Ese es el paso que tiene que dar el joven defensa para ir avanzando hacia el primer equipo, donde es el gran favorito para defender la banda del Santiago Bernabéu en un futuro. No es fácil llegar al primer equipo en el Real Madrid, pero Fortea puede seguir el ejemplo del propio Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Nacho Fernández o incluso Joselu, que salió para terminar volviendo.

La gran proyección que tiene Jesús Fortea lo convierte en una de las grandes perlas dentro de la cantera del Real Madrid. Además, la falta de solidez defensiva del Castilla, sobre todo en su posición, le ayuda a que el año próximo pueda dar el salto al primer filial blanco. Tras meses de pruebas en defensa, Raúl González Blanco ha terminado colocando en el lateral derecho a Álvaro Carrillo. La semana pasada jugó Loren por la sanción de Asencio en el centro de la defensa.

Vinicius Tobias pierde el sitio

El jugador que definitivamente ha perdido el sitio en el Castilla y en el Real Madrid en general es Vinicius Tobias. El lateral brasileño no juega desde mitad del mes de febrero y Raúl González Blanco ya no confía en él. Ha preferido reconvertir a un central en esa posición que colocarlo a él. También tiene a Loren por delante. En el club ya se ha decidido no comprarle. Esta marcha le abre la puerta de par en par a Fortea para subir la temporada que viene al primer filial blanco y desde ahí colocarse como el máximo favorito a subir al primer equipo en el futuro.

Sin prisa con Fortea

Pero no hay prisa con Fortea en el club blanco. En La Fábrica los tiempos son sagrados y el futbolista valenciano subirá cuando le llegue el momento. El primer salto lo dará desde la División de Honor Juvenil a la Primera Federación, ya categoría profesional, para jugar con los mayores, si el Castilla mantiene la categoría como apunta que así será. Jesús Fortea es de los pocos jugadores nacidos en 2007 asentados con Arbeloa. Pasa lo mismo con Joan Martínez. Jugadores con algo especial que adelantan los tiempos.

Esta temporada, el Juvenil A de Arbeloa puede quedarse sin títulos, pero el trabajo sigue siendo inconmensurable con numerosos jugadores de primer año asentados en el equipo. El cambio de generación lleva su tiempo. En Liga es evidente que el Atlético de Madrid de Fernando Torres ha sido mejor, aunque todavía queda la esperanza de clasificarse como mejor segundo a la Copa de Campeones. En la Copa del Rey, los blancos cayeron de forma cruel contra el Espanyol. Y de la misma manera, en la tanda de penaltis, se eliminaron de la UEFA Youth League contra el Milan siendo el equipo español que más lejos llegó en el torneo (cuartos de final).

Fortea también está consolidado en las categorías inferiores de la selección española. Con la sub-17 debutó cuando tenía apenas 15 años. La gran apuesta del Real Madrid en ese lateral derecho es el valenciano. La temporada que viene estará en dinámica del Castilla, algo compatible con jugar por ejemplo la UEFA Youth League, como han hecho esta temporada jugadores como Gonzalo García, Manuel Ángel, César Palacios o incluso Nico Paz. Una competición especial para la entidad blanca.