Una Fábrica de récord que quiere más en el Real Madrid

La Fábrica del Real Madrid ha completado un año de récord esta temporada con 13 campeones de Liga, pero quiere más. Quiere seguir mejorando en materia deportiva año tras año. Una reconstrucción en el club que también afecta directamente a la cantera para que la campaña que viene pueda mejorar a la presente. También sirviendo al primer equipo de jugadores que puedan ayudar como este año ha sucedido con el caso de Raúl Asencio.

La cantera madridista sigue mejorando año tras año. Es la mejor del mundo y los números así lo demuestran. Quizás le falte el último paso. El más complicado. Ese que este año ha dado Raúl Asencio consolidándose en el primer equipo desde el Castilla. Pero ese paso hacia el máximo nivel y la máxima exigencia no es nada sencillo.

Quizás con la llegada de Xabi Alonso al primer equipo del Real Madrid y el salto de Arbeloa al Castilla, la cantera se tenga más en cuenta ahora en el primer equipo. Esa es la reconstrucción actual que vive La Fábrica buscando su camino hacia una mejora constante donde el talento siga fluyendo. Y es que hay mucho talento en Valdebebas. Muchísimo.

No todas las canteras del mundo pueden decir que tienen 13 campeones de Liga en una temporada. ¡13! Una auténtica pasada. Y es que La Fábrica tiene talento puro en cada una de sus categorías. Y eso se demuestra año tras año. 13 campeones de Liga y un subcampeón esta temporada. Pero se quiere más desde Valdebebas. Siempre se busca la mejora y la excelencia.

Una Fábrica de récord en Valdebebas

Prebenjamín B, Prebenjamín A, Benjamín B, Benjamín A, Alevín C, Alevín B, Infantil B, Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil C, Juvenil B y Juvenil A son los campeones de Liga que han triunfado este año en el Real Madrid. Además, el Alevín A fue subcampeón. Pero también hay que recordar que otros equipos que no aspiran a ser campeones como el segundo filial y el Castilla cumplieron sus objetivos. El C se mantuvo en Segunda Federación logrando una complicada permanencia y los de Raúl también consiguieron mantenerse en Primera Federación rozando los puestos de playoff.

Ahora la idea es mejorar todo. Sobre todo lo más alto. El Castilla cambia de entrenador para la próxima temporada. Y de idea con la marcha de Raúl y la subida de Arbeloa. También el Juvenil A y veremos que pasa con el C. Unos cambios con los que se busca mejorar a todos estos equipos. Siempre el Real Madrid es sinónimo de alcanzar la excelencia.

Hay mucho talento en esta Fábrica que merece una oportunidad. Lo demostró Asencio aprovechando las amargas lesiones que sufrió en defensa el primer equipo. La temporada de Gonzalo García con el Castilla proclamándose máximo goleador de Primera Federación también es un gran éxito. Algunos de los chavales más jóvenes contarán con su primera oportunidad con Xabi Alonso en el Mundial de Clubes. Será la primera piedra de una cantera de récord que siempre quiere más.