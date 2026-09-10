La exigencia del Santiago Bernabéu

La exigencia del Estadio Santiago Bernabéu ha sido históricamente uno de los elementos vertebradores de la identidad del Real Madrid. En este contexto, el ambiente de tensión o inconformismo que se respira en la grada ante determinados tramos de juego o resultados del equipo abre el debate sobre si responde a una dinámica lógica y entendible dentro de la idiosincrasia del madridismo o si hay sobrerreacción y esto puede suponer un elemento distorsionador de la buena marcha que pretende llevar el equipo y que ansían sus aficionados.

Por un lado, la afición blanca acostumbra a demandar no solo el triunfo, sino una propuesta futbolística convincente, una actitud intachable sobre el césped y una regularidad competitiva acorde a la categoría de la plantilla. Cuando el rendimiento colectivo decae o los partidos no transcurren según las expectativas generadas, la grada del coliseo blanco manifiesta su inconformismo mediante murmullos o silbidos dirigidos a revertir la situación.

Por otro lado, la gestión emocional de esta presión resulta clave para el cuerpo técnico y los futbolistas, quienes deben encajar el descontento del público desde la serenidad y la madurez profesional sin caer en la precipitación o el pánico sobre el terreno de juego. Comprender la naturaleza de la exigencia del Bernabéu constituye un paso fundamental para canalizar esa tensión hacia un mayor nivel de compromiso y rendimiento en los momentos de mayor dificultad de la temporada.

En este comienzo de temporada está quedando clara la impaciencia de una parte relevante del público. Obviamente, este descontento no obedece al juego desplegado por el equipo ni tampoco a los resultados. A pesar de que acaba de comenzar la temporada, el vaso de la paciencia del aficionado madridista no se encuentra vacío.

El foco está sobre una plantilla que lleva acumuladas dos temporadas decepcionantes que le costaron la continuidad a tres técnicos diferentes. Cuando se silba a Vinicius no sólo se le reprocha al jugador su desempeño, sino la decisión de renovarlo tras el incidente con Xabi Alonso. Como bien dice Mourinho, no cabe exigirle nada al Bernabeu ni a su forma de entender el apoyo al equipo, pero cada aficionado debería reflexionar sobre la mejor manera de lograr triunfos, que es al final lo que el madridista quiere. Los silbidos pueden ser toques de atención fiscalizadores de la actitud de cada jugador, peor también puede llevar al bloqueo de ideas creativas.

Seguramente en el término medio esté la virtud. El aficionado tiene derecho a hacerle saber al club su descontento con la marcha de los últimos años, pero una vez enviado el mensaje y reelegido el presidente, que se sometió a la voluntad popular hace dos meses, será importante hacer la transición y acompañar al equipo en la mejora si la misma llega a evidenciarse. El madridismo es exigente, pero también debe ser confiante.