Eduardo Camavinga encara meses trascendentales para su futuro. Para su carrera. Para su porvenir. El galo afronta los dos partidos que tiene por delante con Francia como una oportunidad única para seguir sumando minutos y recuperar el ritmo competitivo que necesita para volver a sentirse importante en el Real Madrid. Sin Tchouaméni, en Valdebebas por sanción, tiene vía libre. Después de dos temporadas en las que no ha terminado de evolucionar como se esperaba desde su llegada en el verano de 2021, el centrocampista busca dar un paso adelante. Su puesta de largo fue espectacular y, en su primer curso, resultó clave; sin embargo, con el paso del tiempo su nivel ha ido decayendo, lastrado por las lesiones y por no terminar de encontrar su espacio en el equipo.

Camavinga tiene por delante meses decisivos. Meses en los que se juega parte de su futuro en el Real Madrid y, a la vez, su presencia en el Mundial de 2026, que se celebrará el próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Para lograr lo segundo, primero debe ser importante en el club blanco. Y para ello, necesita empezar a aprovechar cada minuto que tenga.

En el Real Madrid nadie duda de Camavinga. Nadie esconde, eso sí, que la cantidad de lesiones que ha sufrido en este tiempo ha sido excesiva, y que necesita dejar atrás esa fragilidad para alcanzar la regularidad que su juego demanda. Las dos últimas dolencias fueron especialmente duras: la que sufrió la pasada temporada contra el Getafe -una rotura completa del tendón del aductor izquierdo que le apartó del tramo final del curso y del Mundial de Clubes- y otra justo antes de comenzar la presente Liga, cuando un esguince con afectación ósea le tuvo más de un mes en la enfermería, obligándole a perderse las cuatro primeras jornadas.

Camavinga regresó contra el Espanyol en el Santiago Bernabéu, donde sólo disputó un minuto. Desde entonces, ha ido sumando minutos en todos los encuentros, aunque todavía le falta un punto para estar al cien por cien. Por eso, los minutos que le conceda Didier Deschamps en los choques ante Azerbaiyán e Islandia, clasificatorios para el Mundial de 2026, serán más que bienvenidos.

Xabi Alonso espera a Camavinga

De la mano de Xabi Alonso, el francés busca asentarse de una vez por todas en el centro del campo madridista. No será fácil ganarse la titularidad, pero sí tiene la oportunidad de convertirse en un jugador importante. El técnico donostiarra confía plenamente en su potencial y en su capacidad para romper líneas rivales con potencia y verticalidad.

En estos cinco años como madridista, Camavinga ha dejado grandes sensaciones: posee un excelente toque de balón y un enorme despliegue físico. Sin embargo, las lesiones le han impedido tener la continuidad necesaria para consolidarse en el mediocampo blanco. Este curso comenzó de la peor manera, con un nuevo contratiempo físico, pero ahora espera recuperar la sonrisa, tanto con el Real Madrid como con Francia.